A szurkolók is bepillantást nyerhettek abba, hogyan készíti fel csapatát a spanyol szakember

A fehérvári kosarasok edzésre, valamint szurkolói ankétra várták a csapat szurkolóit.

Hetven szimpatizáns foglalt helyet hétfőn este a Gáz utcai csarnok lelátóján. A klub a szezonkezdést megelőzően invitálta a szurkolókat, akik megtekinthették a másfél órás gyakorlást, a tréninget követően pedig aláírást gyűjthettek és közös fotót készíthettek kedvenceikkel. A VIP-teremben tartott szurkolói ankéton Balássi Imre klubelnök és Simon Balázs ügyvezető számolt be a közelmúlt történéseiről.

A kék-fehérek kimondottan jó hangulatban várják a szeptember 24-én, pénteken esedékes szolnoki szezonnyitót, majd az október 5-én megrendezésre kerülő, Paks elleni, első hazai bajnokit. Persze, addig még akad dolga Jesus Ramirez vezetőedző együttesének, a hétvégén, pénteken és szombaton, Sopronban szerepelnek felkészülési tornán.

Az előjelek biztatóak a nyugati határszélen következő esemény előtt is, ugyanis az albások eddigi nyolc edzőmeccsüket megnyerték, imponáló magabiztossággal. Ez persze nem jelenti, hogy a tétmeccseken is könnyedén megy majd minden, ám az mindenképpen jó jel, hogy az Oroszlány, a Szeged, a Komárno, a Debrecen, kétszer a Kecskemét, múlt hétvégén, az eszéki tornán pedig a bosnyák Tuzla és a házigazda Osijek sem tudta megszorongatni Csorvásiékat. A horvátországi tornára a hátát fájlaló csapatkapitány, Markovic Luka nem utazott el, immár ő is a többiekkel gyakorol, elmondása szerint fájdalmai már nincsenek. A kézközépcsonttörést szenvedő, bedobó, Takács Milán kezéről hétfőn kora este lekerült a rögzítő gipsz, ám az ő játékára egy hónapot biztosan várni kell.