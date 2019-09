A szurkolók biztatásából építkezhetnek a magyar öttusás lányok

A fehérorosz Volha Szilkina toronymagasan győzött a budapesti felnőtt öttusa világbajnokságon, ahol a magyarok nem fértek fel a dobogóra.

Balczó András, Török Ferenc, Maracskó Tibor, Balogh Gábor, Sárfalvi Péter, Vörös Zsuzsanna, Simóka Bea. Csak néhány legenda a magyar öttusasport képviselői közül, akiket még akkor is ünnepelni kell egy hazai világbajnokságon, ha nem is az oly sok Európa-, világ- és olimpiai bajnoki címeket szerzett egykori sportolók a főszereplők. A múltat tisztelni kell, mert csak akkor éredemli a jövőt a most dicsőségre áhítozó generáció.

Márpedig a budapesti öttusa világbajnokságon 36 női versenyző is a dobogóra pályázott, vagy ha az éremekkel kecsegtető helyezésekre nem is, a kvótaszerzésre – a vb-n kiosztott három olimpiai indulási jogra – mindenképpen. A női döntő már csütörtökön, a férfiak selejtezője alatt megkezdődött. Az új lebonyolítási rendszernek megfelelően már egyetlen napon tudnak le minden számot egy világverseny fináléjában. Magyar szempontból felemásra sikeredett a pentathlon talán legfontosabb száma. A fehérorosz Volha Szilkina brillírozott a páston, 27/8-as győzelem/vereség mutatója az első helyre repítette, legjobb magyarként pedig Kovács Sarolta a 12. helyen követte 19/16-os mutatójával. A Volán Fehérvár 2016-os világbajnokánál egyetlen tussal szúrt kevesebbet az egyébként máskor sokkal jobban vívó, a selejtezőben kézműtétje után komoly fájdalmakkal küzdő Alekszejev Tamara. Az Alba Öttusa SE versenyzője a 15. volt. A KSI még juniorkorú üdvöskéje, Gulyás Michelle a 32. helyen zárta a vívást. Az úszásra beköltözött a Kincsem park öttusa arénájába a mezőny. A szabad ég alatti mobilmedencében Kovács Saci feljebb tempózott a 200 méteres úszás során, 2:08-as ideje a negyedik legjobb volt. Gulyás Michelle tapadt magyar riválisára, az ötödik leggyorsabb volt. A számot az orosz Gulnaz Gubajdullina nyerte, míg Alekszejev a mezőny hátsó felében csapott a falra. 2:24-es ideje rosszabb, mint amire számított, a 32. időt úszta.

Mindeközben a férfiak is letudták a döntő vívását, melyben Marosi Ádám legjobb magyarként az ötödik, Kasza Róbert a 13. helyről várhatja a szombaton folytatást. Regős Gergelynek erős volt a mezőny, a 36. lett, míg a volános Demeter Bence műtött bokája nem úgy működött, mint remélte, így nem az éremért versenyzik majd.

Vissza hölgyekhez: a bónuszvívást követően nyeregbe pattantak a versenyzők. Gulyás Michelle négy, Alekszejev Tamara pedig két akadályt rontott, Kovács Sarolta azonban hibátlan pályát lovagolt Pató Pál Úr hátán, csupán némi időtúllépés miatt kapott 4 pont levonást. A kombinált szám rajtjánál így újra esély nyílt az éremszerzésre, hiszen a fehérvári öttusázó hatoddiként indulhatott a 3200 méteres, lövészetekkel megszakított futásra. Hátránya 45 másodperc volt az éllovas Szilkinával szemben. Alekszejev a 23., Gulyás a 31. helyről próbált felkapaszkodni. Azonban egyik magyar lány sem tudta igazán tartani a lépést az elképesztő tempót diktáló riválisokkal. A 31 másodperces fórral rajtoló fehérorosz Volha Szilkina körről körre növelte előnyét, s rettentő magabiztosan lett világbajnok. Az ezüstéremért az olasz Elena Micheli és a brit Kate French hajrázott nagyot, az olasz hölgy lett a második. Kovács Sarolta nehezen tudta erejét a homokos talajon érvényesíteni, s végül a 13. helyen ért célba.

– A vívásban nagyon akartam bizonyítani, s görcsössé váltam – mondta Kovács Sarolta. – Sokat jelentett aztán a közönség jelenléte, de nagyon nehéz volt a futás, nagyon elment mellettem a futómezőny, fel kell kötnöm a gatyámat. A lövészet nagyon jól sikerült, s leginkább a lovaglást élveztem. Felszabadult voltam, ennyire futotta.

Alekszejev Tamara leváltotta a selejtezőben használt szöges cipőjét, a lövősorozatai jól sikerültek, de megküzdött a mély talajjal, a 25. pozíció lett az övé.

– Az úszás miatt szomorúan indult a nap, de azután ki tudtam hozni magamból a legjobbat. Ahhoz képest, hogy egy hete még azt sem tudtam, hogy el tudok-e indulni, nem olyan rossz a helyezésem – mosolygott Alekszejev Tamara. – Azt gondoltam, hogy csodát teszek a döntőben, de le kell szállnom a földre, edzés nélkül nem lehet eredményt elérni. A fiatal Gulyás Michelle végül a 27. helyre zárkózott fel. A csapatversenyt a fehéroroszok (Szilkina, Prokopenko, Prasziantszova) nyerték, a britek (French, Muir, Summers) és a németek (Schleu, Kohlmann, Langrehr) előtt.