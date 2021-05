A szünet után nem engedett a szorításon az SZKKA

A női kézilabda K&H Liga 26., záró fordulójában az Alba Fehérvár KC csapatát öt góllal legyőzte az életéért, a bennmaradásáért küzdő Hungast Szombathelyi KKA együttese.

A sors fintora, hogy elképzelhetően az Érd csapata jelenthette a mérleg nyelvét. Az Alba Fehérvár KC éppen a Pest megyei településen tette biztossá, hogy jövőre is az első vonalban küzdhet. Ellenfele számára – függetlenül érdi győzelmétől – ez a meccs előtt nem volt életbiztosítás, mivel sok függött azon, hogy mit játszik a Boglári Akadémia-SZISE csapata a Kisvárdával. Kétségtelen azonban, hogy sokat jelentett nekik, hogy Érden nyertek, hiszen csakis a győzelemmel tarthatták életben álmaikat, hogy jövőre is az NB I-ben szerepeljenek.

Nem aprózták a csapatok, rögtön már a találkozó elején igazi gólpárbaj alakult ki, itt is, ott is potyogtak a találatok, és a 6. percben 2-2 állt a villanyújságon. Hazai részről főként Liliia Gorilska és Biljana Bandelier volt elemében, míg az Albából elsősorban Gerháth Kincső és Triscsuk Krisztina próbálták tesztelni több-kevesebb sikerrel a rutinos Katarina Tomasevicset. A 12. percben Töpfner Alexandra második gólja azt jelentette, hogy továbbra is fej-fej mellett haladtak a csapatok, és igazán a vendéglátók nem tudták leszakítani ellenfelüket. Igen ám, de ezután fordítani tudott hétméteresből Triscsuk, és Szabó-Májer Krisztina (4-6). Majd közel hétperces gólcsendet tört meg Mayer Szabina, aki Töpfner és Triscsuk között „operált” a falban. Ezt követően újfent Mayer lett a főszereplő, kiosztott egy „maflást” Triscsuknak, aki ahhoz képest, mekkorának látszott az ütés, ezt egészen jól viselte. Mindenesetre az előnyt jól használta ki az AFKC, mert Utasi Linda nem hagyta mindezt szó nélkül, és először a meccs folyamán háromgólos előnyt kovácsoltak (6-9). Jól védekezett a Fehérvár, és a támadásaik sem múltak el „nyomtalanul”, és a hajrá előtt, az utolsó öt percre ez négygólos vezetésben nyilvánult meg. A záró percekre kissé tanácstalanná váltak a fehérváriak, és egymás után ötször örülhettek az SZKKA játékosai, így az utolsó pillanatban lőtt Horváth Petra találat már hazai vezetést jelzett (12-11).

A pihenő után Wald Kíra lendített a nyugatiak szekerén, a 34. perce háromra növelte előnyüket. Nehezen találta az Alba a ritmust, több volt a pontatlan passz, erőtlen kapura lövés részükről. Ezzel szemben továbbra is tartotta három-négygólos fórját a Szombathely, és egyáltalán nem volt véletlen, hogy Józsa Krisztián öt percen belül két időkéréssel is próbált rendet tenni a fejekben. Túlságosan sokat azonban nem változott ezzel sem a játék képe, ráadásul Mayer ötödik gólja ötgólos hazai előnyt hozott a 41. percre (19-14). majd Szarka Adrienn kétszer mattolta Tomasevicset, ez adott némi reményt, bár Mayerral továbbra sem bírtak. az ex-fehérvári beállónak nem okozott gondot, hogy ki áll a vendégek kapujában, Tea Pijevic, vagy éppen a rendkívül fiatal Kubina Molli, mindkettőjüket többször kiszolgáltatott helyzetbe hozta. Az utolsó tíz perchez érve magabiztosnak tűntek a hazaiak, ezen felül pedig számukra kedvezően alakult az eredmény Bogláron is. A végjátékban valamelyest faragott hátrányán az Alba, de ez nem sokat számított, ellenben Gorilska 58. percben elért találata az első osztályú tagság meghosszabbítását jelentette a Szombathelynek.