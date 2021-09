A Szondi SE égisze alatt folytatják a triatlonisták

Szeptember elsejétől a korábban az Alba Triatlon SE-ben pallérozódó sportolók a Honvéd Szondi György SE-ben folytatják pályájukat. Lédeczi Lotti remek arany­éremmel búcsúzott nevelőegyesületétől.

Immáron az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred székhelyén, a Honvéd Szondi frissen megalakult triatlonszakosztályának égisze alatt edzi tanítványait Takács Péter vezetőedző.

– A váltás oka, hogy kedvezőbbek az infrastrukturális lehetőségek. Rendelkezésre áll az uszoda, a Tombor István Sportcsarnok, a konditerem, a futópálya – újságolja a tréner, aki 2016-os megalakulása óta tagja volt az Alba Triatlonnak, előbb sportolóként, majd három éven át trénerként, vezetőedzőként. – 40 utánpótlás és 20 felnőtt sportolóval kezdtük el, pontosabban folytattuk a munkát, valamennyien rendelkeznek versenyengedéllyel.

Az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred gyümölcsöző kapcsolatot ápol a Honvéd Szondival, immáron az új szakosztály is élvezheti a támogatás előnyeit. Lédeczi Lotti szép „ajándékkal” búcsúzott az albás meztől. A 14 éves leányzó az Olimpiai Reménységek Versenyén csapatban aranyérmet szerzett, egyéniben pedig negyedik helyezéssel tért haza a lengyelországi Byalistokból.

– Rendkívül hideg, 17 fokos vízben kellett úsznia, de pár perc után rendezni tudta a mozgását az első számban. Jól jött ki a vízből a kerékpározásra. Egy lengyel lánnyal indultak el együtt bringázni, és le tudta szakítani magáról vetélytársát, majd felfutott a negyedik helyre. Teljesen tökéletes eredményt ért el.

A fehérváriak üdvöskéje csapatban Plézer Petrával (FTC) és Szalai Fannival (Team Újbuda) állhatott a dobogó legfelső fokára.

– Lotti sikerszériája tavaly kezdődött: kisebb versenyeken nyert és ért el előkelő helyezéseket, majd a korosztályos duatlon országos bajnokságon ezüstérmet szerzett. Eredményei miatt be is került az országos tehetséggondozó Héraklész-programba. Erőssége a kerékpározás és a futás, az úszásán még javítanunk kell. Először bátyja, a 17 éves Péter került az Albába, ezután jött meg Lotti kedve is. Péter is jó versenyző, az ő korosztályában rendkívül erős a mezőny. Így is ott tud lenni a top tízben. Takács Péter elmondta, versenyzői közül a többi között Várnai Dávid, Szekfű Viktor, Gyarmati Márton, Ivanyenko Ádám, Farkas Donát, és Várnai Dóra is kiemelkedő teljesítményt nyújtott idén.

– Takács Attila és Németh Netti például az öttusát cserélte triatlonra, ők is nagyon jó eredményt értek el – zárta értékelését Takács Péter.

A Honvéd Szondi SE triatlonszakosztálya a jövő évi országos bajnokságra, nemzetközi versenyekre és az utánpótlásbázis szélesítésére koncentrál.