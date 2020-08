A szlovén harmadik szezonját kezdi a Volánban

A szeptember 25-i rajtra készülő Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapata egy plusz egy éves szerződést kötött Anze Kuralttal.

Az illetékes osztrák miniszterrel egyeztetve a héten döntött az osztrák bázisú jégkorongliga vezetősége: szeptember 25-én elrajtol a Bet and Home ICE-liga, azaz az EBEL utódja. Az eddig magyar klasszisokkal erősítő Hydro Fehérvár AV19 nem is késlekedett, bejelentette újabb igazolását. Azonban Anze Kuralt nem ismeretlen Székesfehérváron, hiszen immár harmadik idényét kezdi meg az Ördögöknél.

– Az előző szezon nem úgy sikerült, ahogy azt elterveztük – mondta a szlovén válogatott támadó, aki egy plusz egy éves megállapodást kötött a Hydro Fehérvár AV19 alakulatával. – A hosszabbítás mellett döntöttem, hiszen a következő szezonban Székesfehérváron szeretnék visszatérni a helyes útra. Célom az, hogy a csapat sikeres legyen az ICE-ban, és bizonyíthassuk, hogy a Hydro Fehérvár AV19 Magyarország legjobb csapata. Az előző évadban voltak jobb és rosszabb mérkőzéseink is, hullámzó volt a teljesítményünk, a következő évadban jobb és egyenletesebb formára lesz szükségünk. Antti Karhulával jó együtt dolgozni, az általa eltervezetteket követve úgy gondolom, tudunk mérkőzéseket nyerni.

A klub általános igazgatója, Szélig Viktor szerint Kuralt egyik erénye lehet, hogy ismeri a csapatot, az egyesületet.

– Örülök, hogy Anze a következő szezonban is a csapatunk tagja lesz – vélekedett Szélig Viktor. – Tavaly lassan indult be a szezonja, ám a bajnokság végére Andrew Sarauerrel és Erdély Csanáddal hatékony triót alkottak, ezt várjuk tőle a továbbiakban is.

Székesfehérvárra az Amiens csapatából érkezett, a szlovén csatár a Hydro Fehérvár AV19 együttesében az elmúlt két szezonban 87 mérkőzésen lépett jégre, 62 egységet gyűjtött (25 gól, 37 gólpassz).

A Hydro Fehérvár AV19 szerződéssel rendelkező já­tékosai. Kapusok: Michael Ouzas, Kornakker Dániel. Hátvédek: Mike Caruso, Stipsicz Bence, Tim Campbell, Paul Geiger, Szabó Dániel, Szabó Bence. Támadók: Andrew Sarauer, Reisz Áron, Sárpátki Tamás, Erdély Csanád, Mihály Ákos, Hári János, Bartalis István, Szita Donát, Anze Kuralt.