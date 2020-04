A szinkronúszóedző, Karsai Zsófia nem felejti, honnan indult

A székesfehérvári Orka SE-nél ismerkedett meg a szinkronúszás alapjaival még 20 évvel ezelőtt, ma pedig már a sportág legjobbjait segíti a minél rangosabb eredmény elérésében. A junior-­felnőtt válogatottnál, illetve a BVSC-ben edzőként dolgozó Karsai Zsófia (lánykori nevén: László Zsófia) soha nem felejti el, honnan indult és mindig jó szívvel gondol vissza anyaegyesületére.

Székesfehérváron nőtt fel és a gimnázium végéig az ORKA SE-nél sportolt versenyszerűen. Majd az egyetem miatt Budapestre költözött és belekezdett az edzősködésbe. Egészen 2017-ig felnőtt sportolóként, majd azóta a masters korosztályban (25+-os korosztály) űzi a sportot és ér el kiemelkedő eredményeket.

Utazzunk vissza a kezdetekhez… Hogy került az ORKA SE-hez és mit adott önnek ez a klub?

– Még mindig tisztán él bennem, pedig húsz évvel ezelőtt történt, hogy egy gyerekkori barátnőm meghívott, hogy nézzem meg az egyik szinkronúszóedzését. Annyira elvarázsolt a vizes légkör és a lányok mozdulatai, hogy rögtön kedvet kaptam hozzá. Az itt töltött 12 aktív versenyzői év alatt az ORKA SE gyakorlatilag végigkísérte az iskolás éveimet egészen az érettségiig. Ez idő alatt rengeteg minden történt: mindennapos esti edzések, felejthetetlen edzőtáborok, izgalmas bemutatók, egyesületi farsangi mulatságok, és minden évben az egész éves munka megkoronázásaként, a Karácsonyi Gála. Voltak könnyebb és nehezebb időszakok is, de a csapattársaimra és edzőimre mindig számíthattam, sőt többekkel a mai napig tartom a kapcsolatot. Nagyon hálás vagyok az anyaegyesületemnek, hiszen a sportág alapjait náluk sajátítottam el, amely nagyban hozzájárult a későbbi sikeres eredményeimhez. Jó szívvel gondolok vissza ezekre az időkre.

Mindig fontosak az első lépések. Milyen bölcsességgel a tarisznyájában indult tovább az ORKA SE-től?

– A szinkronúszásban nagyon fontos a biztos úszástudás, így számomra is az intenzív úszástechnika csiszolásával teltek az első évek Zita néni (Szlobodáné Nagy Zita – a szerk.) keze alatt. Nem mondom, hogy könnyű időszak volt, de az biztos, hogy kitartásra sarkallt, és belénk vésődött, hogy sosem szabad feladni. Emellett természetesen a szinkronos alapok elsajátítása is meghatározó volt, itt szeretném kiemelni Molnár Andit és Trungel Vikit, akikkel az első években sokat dolgoztunk együtt. Tőlük leginkább a sportág iránti alázatot és elkötelezettséget vittem magammal, hiszen még ha a képességek tekintetében mindig volt hova fejlődni, a szívem mindig továbblendített a nehezebb időszakokon.

A karrierje villámléptekkel haladt. Számos szép eredményt ért el élsportolóként, majd 2019 októberétől a junior-felnőtt szinkronúszó válogatott munkáját segíti. A koronavírus mennyire írta át a csapat életét?

– A felkészülést teljes mértékben felborította. A csapat Árkovics Petra szövetségi kapitány vezetésével kezdte meg a kemény munkát ősszel, február végén jöttünk haza a dubai edzőtáborból és márciusban lett volna a debütáló versenyünk, ahol végre megmutathatták volna a lányok a nagyközönségnek, hogy mennyit fejlődtek az elmúlt időszakban. Sajnos a tavaszi szezonban az összes korábban tervezett verseny elmarad. Az elnökség logikus döntése alapján, csak online-edzések keretein belül folytatódik a felkészülés. A munka azonban nem áll meg, a lányok otthon is lelkesen dolgoznak.

Milyen kreatív feladatokkal motiválják a válogatott kerettagokat?

– A kialakult helyzetben a megszokott kondicionális és sportágspecifikus gyakorlatok mellett új mozgásformákat sajátítanak el a sportolóink, mint például: hiphop, zumba, jazz-balett. Ezzel is segítve a mozgáskoordinációjuk fejlődését és a motivációjuk fenntartását. Fontosnak tartjuk, hogy a vírus okozta nehéz helyzetet a saját javunkra fordítsuk. Lehetőségünk van részkészségek fejlesztésére, a kűr koreográfiamozdulatainak pontosítására. Ezek mellett a lányok rövid edzésvideókat is megosztanak az interneten, hogy a hozzájuk hasonlóan otthoni edzésekre kényszerült fiatalabb magyar versenyzőket is motiválni tudják.

Mit üzenne a fehérvári ORKA SE szinkronúszóinak?

– Legyenek kitartók! A szívós és kemény munkának mindig megvan a gyümölcse! És legyenek büszkék, hogy ilyen szuper csapat tagjai lehetnek! Hajrá szinkronúszók!