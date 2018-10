A szezont pocsékul kezdő Alba kedden a Varesét is két vállra fektette

Harmadik csoportmeccsét is megnyerte az Alba Fehérvár férfi kosárlabdacsapata a FIBA Europe Cup elnevezésű sorozatban, Lóránt Péterék az olasz Pallacanestrót múlták felül nyolc ponttal.

Két, a csoportküzdelmeket egyaránt győzelemmel kezdő együttes találkozott a Gáz utcában a férfi kosárlabda Európa-kupa F jelű négyesében. Az Alba és a Varese is bajnoki győzelemmel hangolt a nemzetközi sorozat 3. fordulójára.

Kedden este a déliek kezdtek jobban Tambone hármasának köszönhetően. A hazaiaktól Heath duplája is célt ért, majd a tengerentúli légiós ismét beköszönt, mi több, ráadás büntetőjét is értékesítette, 5–3. Az amerikai őrzésével megbízott Ianuzzi begyűjtötte harmadik hibáját, majd gyorsan le is ült pihenni. Heath ellenben nem szerzett újabb pontokat, s a társak sem tudtak betalálni, nem úgy a látogatók, akiknél Natali, Bertone és Cain is eredményes volt. Mivel Tambone lelkesedése sem hagyott alább, így 5–12-nél a fehérvári tréner, Dzunics Braniszlav időt kért. Freeman betalált középtávolról, Filipovics pedig távolról és két pontra zárkózott a Fehérvár. Az első negyed zárása előtt két perccel lépett pályára a korábbi fehérvári kedvenc, Ronnie Moore, az amerikai irányítót nagy taps fogadta. Az elkövetkező percek azonban nem róla szóltak, hanem Lórántról és Filipovicsról, utóbbi hirtelenjében szerzett nyolc pontjával egyenlítettek a házigazdák. Az első negyedet Archie és Freeman kétpontosa zárta, 19–19-es eredménnyel vonultak rövid pihenőre az együttesek.

A vendégek kezdték jobban a második játékrészt, zsinór­ban hat pontot dobtak, majd Bullock és Heath következett, aztán Freeman is, közben Moore is dobott egy kétpontost, aminek nyomán az olaszok trénere, Attilio Caja időt is kért (25–27). A szerb vendégmunkás, Aleksa Avramovics ügyeskedett, a hazaiaknál pedig Freeman, ennélfogva egy pontra zárkózott fel az Alba. Aztán a vezetést is átvették Freeman büntetőivel a székesfehérváriak, Cartwright is aktivizálta magát, de Archie dudaszó előtti hármasával a félidőben a Varese vezetett, 35–37.

Moore pontjaival szerzett komolyabb előnyt a talján gárda, Lóránt és Heath révén jöttek közelebb a kék-fehérek, Avramovics talált be közelről, Filipovics távolról, egy pont volt közte, 43–44. Moore hintett bravúros triplát, ellenben Heath mindkét büntetőjét kihagyta, de Bullock hármasa a hálóban landolt. Heath távolról volt eredményes, Filipovics sem tétlenkedett, átvette a vezetést a Fehérvár, 50–47. Ferrero távolról egalizált, Bertone révén már előnyben volt a Varese. Boykins beköszönt kintről, ezt tette Moore is, egyik fél sem tudott ellépni, ott loholtak egymás nyomában, a záró tíz perc előtt 57–55 állt a táblán. Bullock jóvoltából már négypontos volt az előny, Boykins is betalált messziről, Caja időt kért, 62–55. Avramovics és Moore gyűjtögette a pontokat, a túloldalon Lóránt is, aztán Boykins hármasával meglépett az Alba, 70–60. Felváltva estek a kosarak, tartotta előnyét a házigazda, Scrubb dobott kettest és hármast, Dzunics pedig időt két, 74–71. Freeman triplája, majd duplája is jól jött, miként Lóránt kosara is, így nagy csatában nyert a Fehérvár, 85–77.