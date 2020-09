A szereplés méltó volt a Világkupához

A Dunaferr versenyzői közül Hajdu Jonatán ezüstérmet szerzett vegyes párosban a szegedi kajak-kenu Világkupán. Kiss Balázs C1-ben két számban is döntőbe jutott. A Maty-éren az év egyetlen nemzetközi versenyét rendezték.

Jelentős hazai sikerrel zárult a régóta várt seregszemle, hiszen a sprintversenyeket tekintve a magyar csapat hat arany-, hat ezüst- és három bronzéremmel az összesített éremtáblázat első helyén végzett, és ehhez a szép sikerhez dunaújvárosi sportoló is hozzájárult.

Óriási mezőny sorakozott fel Szegeden, ahol harminchárom ország több mint négyszáz versenyzője mérette meg magát.

Hajdu Jonatán csak félig lehet elégedett, hiszen boszszankodnia kellett a kenu kettesek 500 méteres döntőjében, ahol újpesti társával, Fekete Ádámmal vezető pozícióból álltak ki a versenyből, miután a páros fővárosi tagja kiesett a hajóból. A zárónapon már semmi sem akadályozta meg Hajdu Jonatánt az éremszerzésben, ezt pedig régi jó ismerősével tehette a szegedi Maty-éren! A Dunaferr világ- és Európa-bajnoki bronzérmese a vegyes párosok 200 méteres fináléjában a szegedi Molnár Csengével repesztett a dobogóra. Jól ismerik egymást, hiszen az országos bajnokságot ők nyerték. A Világkupa döntőjében, ahogyan az előfutamban is, az orosz párosnak sikerült csak megelőzniük őket. A másik dunaújvárosi, Kiss Balázs óriási csatában éppen honfitársát és legnagyobb hazai riválisát, Bodonyi Andrást megelőzve jutott be az egyesek ezerméteres döntőjébe. Az olimpiai szám fináléjában Kiss Balázs kilencedikként suhant át a célvonalon. 500 méteren az előfutamban negyedik helyen végzett, majd a középdöntőből harmadikként kvalifikálta magát a fináléba. A döntőben meglehetősen nagy volt a tülekedés a dobogóért: az újvárosi mindösszesen egy századmásodperccel maradt le az ötödik német Gebhardttól és néggyel a negyedik olasz Santinitől, de még a dobogós cseh Dvorak is egy másodpercen belül volt. A szoros befutóban ez a különbség a hatodik helyet jelentette a dunújvárosi versenyző számára.

A koronavírus-járvány nehézségei közepette felemelő lehetett újra versenyezni, reméljük, nem kell sokat várni az újabb seregszemlére – annál is inkább, hiszen az elnapolt olimpia ideje egyre közeledik. Erre rímel a hír, miszerint a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2021. szeptember 30-ig, tehát a tokiói játékok végéig meghoszszabbította Hüttner Csaba felnőtt- és Weisz Róbert parakenu szövetségi kapitány idén lejáró szerződését.