A szegediek nem tudták megnehezíteni a fehérvári kosarasok dolgát

Könnyedén verte a szegedieket az Alba kosárcsapata, 97-68-ra győztek a kék-fehérek a szombat esti bajnokin.

A korábbi fehérvári kedvenc, az immár évek óta az alföldieket erősítő Juhos Levente felépült korábbi bokasérüléséből, ám egy hónapja bajlódik az Achilles-ínnel, emiatt egykedvűen, utcai ruhában figyelte a kispadról az összecsapást. „Peches vagyok az utóbbi időben, mindig utolér valami sérülés. Egy hónapja fáj a bal lábam, ezért kénytelen vagyok kihagyni a meccset, pedig szívesen pályára léptem volna Fehérváron” – közölte a magasbedobó, aki tagja volt az Alba 2013 bajnok és kupagyőztes együttesének.

A meccs első pontjait Lóránt Péter szerezte távolról, Cartwright passza után, Davis azonnal válaszolt duplával. Lóránt is kétpontossal jelentkezett, az első öt fehérvári pontot a center szerezte. Révész középtávoli kosara után Jordan Heath zsákolt, Wirth Ádám triplával egalizált, 7-7. Boykins három büntetőből csak egyet dobott be, később triplája sem ért célba, Davis pontjai után Keller Iván hármassal jelentkezett, Heath pedig hármassal, 14-9. Boykins ziccere után időt kért a Szeged mestere, Andjelko Mandic. Lóránt zsákolt, Wirth hármast dobott, nem tudott tízzel meglépni a Fehérvár. Keller Iván jóvoltából aztán mégis, Cartwright helyett Tóth Péter lépett pályára, Lóránt Péter remekelt a palánk alatt, minden labda nála landolt ellenfél az palánkjánál, ziccereit üzembiztosan értékesítette, 27-16. Boltic közelebb hozta a vendégeket, Dzunic Branislav időt kért. Cartwright büntetőit nem dobta be, a túloldalon Boltic a ziccerét igen, 27-20-as eredménnyel zárult az első negyed. Davis ügyeskedett a vendégeknél, szorgalmasan gyűjtögette a pontokat, a hazaiaknál Jordan Heath, majd Freeman szerzett bravúros kosarat, Wirth szintén nehéz szögből volt eredményes, 31-26. Eladott labda nyomán Boltic zsákolt, közelítettek a vendégek (31-28), Freeman középtávoli kosara után Bullock is betalált, időt kért a Szeged, 35-28. Boykins hármasára Green felelt kintről, őrizte 8-10 pontos előnyét az Alba. Filipovics is megszerezte első pontjait, a túloldalon Révész szerzett két kosarat, Bullock zsákolt, egyre nőtt a különbség, 47-33. Megállt a szegediek gépezete, a kispad szövegért technikai hibát kapott, a folytatásban mindössze egy büntetőt értékesítettek, a félidőt Filipovics hármasa zárta, a nagyszünetben 54-34 állt a táblán.

Lóránt Péter pontjaira Marko Boltic válaszolt, aztán Sulovic is beköszönt, később Filipovics Márkó gyűjtögette a pontokat, őrizte húszpontos előnyét a házigazda. Igyekeztek a vendégek, de nem tudtak közelebb jönni, aztán mégis, Wirth megmozdulásai nyomán. Újra távolodott a házigazda, Boykins révén, Mandic időt kért, 64-43 virított a kivetítőn a harmadik negyed derekán. Tovább növelte előnyét az Alba, főként Boykins jóvoltából, aztán Bullock is hozzátette a magáét, a hármadik negyedet követően 74-51 állt az eredményjelzőn. Boykins látványos hármast hintett, a másik palánknál Vágvölgyi ügyeskedett, mégis 30 pont fölé kúszott a hazai előny, Tóth Péter alapvonali triplájával. A vendégeknél Mandic csatába küldte a fiatalokat, a hazaiaknál pályára lépett előbb varga Máté, aztán Takács Milán. Könnyedén nyert az Alba (97-68), amely a bajnokságot és a nemzetközi kupát tekintve zsinórban a nyolcadik győzelmét aratta.

Alba Fehérvár–Naturtex-SZTE-Szedeák 97-68 (27-20, 27-14, 20-17, 23-17)

Alba Regia Sportcsarnok, 1400 néző, vezette: Pálla Z., Farkas G., Nagy V. (Forrai S.)

Alba: Cartwright 2, Keller I. 8/6, Boykins 15/6, Lóránt P. 21/3, Heath 12/3. Csere: Filipovics 12/3, Bullock 11/3, Freeman 11, Tóth P. 5/3, Varga M. -, Takács Milán -. Vezetőedző: Dzunic Branislav

Szeged: Boltic 8, Wirth 14/9, Davis 9/3, Révész 7, Sulovic 5. Csere: Green 9/3, Vágvölgyi 7/3, Goldring 5/3, Varga Á. 4, Szatmári -, Mayer -, Kerpel-Fronius G. -. Vezetőedző: Andjelko Mandic