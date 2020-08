A sűrű programban új bringás is teker

Minden héten háború – lehetne akár a jelmondatuk a Fe­hérvár Cycling Team országúti kerékpárosainak. A női csapat sorozatban versenyez, s új taggal bővült.

Az elmúlt hetekben Szlovákia állandó vendégei voltak a Fehérvár Cycling Team országúti kerékpárosai. A Szlovák Kupa újabb fordulóin pattantak nyeregbe a bringás hölgyek, akik között ott volt az FCT új igazolása, Borissza Johanna is. A 23 éves kerékpáros a BVSC pályaversenyzője, aki ebben az időszakban a fehérváriakkal teker.

A 10 kilométeres garamszentkereszti időfutamon végül Péteri Niké szerepelt a legjobban, a 6. legjobb időt hajtotta a nagylócsai pályán, Borissza Johanna időfutam kerékpár nélkül szerezte meg a 14. helyet, őt követte Szabó Adrienn tizenötödikként, míg Temela Eszter a 23. lett. Egy nappal később egy 65 kilométeres mezőnyverseny szerepelt a programban. Az elmúlt évekkel ellentétben senki sem tudott megszökni, így sprintre érkezett a mezőny a végső 700 méteres meredek befutóra. Szabó Adriennt csak az olimpikon Janka Keseg Stevkova tudta legyőzni, így a második lett, míg Borissza Johanna a 4. helyen érkezett meg a sprinten. Temela Eszter a 21., Péteri Niké a 27. helyen ért célba.

Garamtolmácson aztán egy kritériumot, majd egy mezőnyversenyt kellett teljesíteniük a fehérvári kerekeseknek ugyancsak a Szlovák Kupa keretein belül. A kritériumon Szabó Adrienn szerepelt a legjobban, két pontot is szerzett, mellyel 7. lett a végelszámolásnál. A mezőnyversenyen is Szabó Adrienn brillírozott, a 6. helyen ért be a mezőnyhajrán, Temela Eszter pedig a 8. pozícióban végzett.

Mindeközben a Brigetio országúti mezőnyversenyen Bordás Eszter a Master3-as nők viadalát nyerte meg. Hermann Róbert a Master2-es férfiak versenyében lett 6., míg Zádori Sándor ugyanebben a kategóriában a 19. helyen ért célba.