A sprinter Takács Boglárka az európai élmezőny felé robog

Móron él, Székesfehérváron, a Teleki Blanka Gimnáziumban tanul, s az ARAK-ban sportol. Takács Boglárka viszonylag későn, 14 évesen kezdett atletizálni, de hamar letette névjegyét a magyar és a nemzetközi mezőnyben is.

Takács Boglárka az idei korosztályos Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett, míg a Buenos Aires-i ifjúsági olimpiai fesztiválon épphogy lemaradt a dobogóról, a negyedik helyen ért célba, a felnőtt országos bajnokságon pedig második lett. Mindemellett idén versenyről versenyre javította meg egyéni csúcsait a 100 méteres sprintszámban.

A felnőtt országos csúcsot is megdöntené a már Tokióra is figyelő atléta

– Nagyon jól sikerült az évem, s boldog vagyok, hogy szinte minden célt sikerült elérnem idén. Maradtak bennem pici tüskék, melyeket 2019-ben szeretnék majd javítani. Például az Európa-bajnokságon egy nagyon érdekes versenyen lettem második, ahol hárman egyszerre értünk célba, nagyon picivel kaptam ki. A jövő évben is korosztályos, de már junior-Európa-bajnokságon indulok, ahol nem lesz könnyű dolgom, mert én leszek a fiatalabb, ettől függetlenül szeretnék ott is dobogóra állni. A Buenos Aires-i ifjúsági olimpiai negyedik hellyel sem vagyok elégedetlen, bár nagyon szerettem volna dobogós helyen végezni, közel voltam az éremhez. Az időeredményem nagyon szép lett, örülök neki. Elégedett és hálás vagyok, hogy ott lehettem, lesz ez még szebb is – mosolygott Takács Bogi.

11,75 mp az idei, egyben egyéni legjobbja. Már ami hivatalos eredmény. Ez volt a terv?

– Az időeredmények tekintetében nem fogalmaztunk meg elvárást edzőmmel, Varga Tamással, szerettem volna kihozni magamból a maximumot. A speciális lebonyolítás miatt kétfordulós volt a verseny, furcsa volt, de ennek ellenére a nyolcba szerettem volna kerülni, sőt – mivel maximalista vagyok – úgy utaztam ki, hogy dobogón akarok végezni. Odatettem magam, az időeredmény jó lett, de hát a mezőny is bitang erős volt. A 11,45 mp-es teljesítményemmel három tizeddel javítottam meg a korosztályos országos csúcsot és egyben egyéni legjobbamat is, de az erős hátszél miatt ez nem hivatalos eredmény. A felnőtt országos csúcs 11,41 másodperc, amely annyira már nincs messze. 2019-ben éppen ez a nagy célom, hogy még közelebb kerüljek, s hamarosan megdöntsem a felnőttek rekordját is. Varga Tamással úgy kalkulálunk, hogy a jövő évben meg kellene ismételni a 11,45-ös időt, de már hátszél nélkül.

Miután két és fél éve cirkál csak az atlétikapályán, szinte minden versenyen töltött pillanat az újdonság erejével hathat, mégis kiváló eredményeket szállít.

– Nagyon sokat kell még tanulnom. Ez is az egyik motivációm kulcsa, hiszen ameddig van hova fejlődni, amíg van min javítani, addig van remény az újabb sikerekre. ­Hamar ívelt felfelé a karrierem, egyre rangosabb versenyeken indulhatok, egyre gyorsabb vagyok, és fényesebb érmeket érek el. Eleinte furcsa is volt, belecsöppentem egy teljesen más közegbe, mint amit eddig megszoktam, s máris korosztályos bajnok, korosztályos válogatott lettem. Részt vehettem az európai ifjúsági olimpiai fesztiválon Győrben, ahol egy izgalmas versenyen második lettem. Azon a viadalon senki nem számított rám, hiszen akkor még csak egy éve atletizáltam. Nagyon szerettem volna érmet szerezni, hogy megmutathassam: igenis van helye fehér sprinternek ­Európa élmezőnyében is. Akkor még kevés edzésmunka volt mögöttem, de az akaratom, az eltökéltségem és a tehetségem meghozta gyümölcsét. Bízom benne, hogy később is szállíthatok olyan eredményt, amellyel akár sporttörténelmet tudok írni.

Tulajdonképpen előzmény nélkül kezdett a sportágba.

– Nagyon pici koromban úsztam, de csak azért, hogy ne fulladjak bele a vízbe. Versenyszerűen nem sportoltam, teniszeztem hobbiszinten, de mindig megvolt bennem a sport szeretete. A futás volt az, ahol meg tudtam magam méretni. 2015-ben megnyertem egy diákolimpiát, s akkor jöttek oda hozzám az edzők, hogy szeretnének velem együtt dolgozni. Másnap már a pályán voltam, s rögtön beleszerettem.

2019-ben már egy korosztállyal feljebb, a junioroknál versenyez…

– Szeretem a kihívásokat, dobogóra szeretnék állni a junior-Eb-n. A felnőtt csapat Európa-bajnokságon is minden bizonnyal számítanak majd a jó eredményemre. Országos versenyek, korosztályos válogatott viadalok is szerepelnek a 2019-es versenypalettán, de hogy őszinte legyek, már 2020-ra is tekingetek. Nagyon szeretnék kijutni a tokiói olimpiára, titkon bízom benne, hogy sikerülhet. Bár még nagyon fiatal vagyok, s négyévnyi edzés után csoda lenne odakerülni… De hiszek a csodákban! – mondta Boglárka.

