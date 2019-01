Az elmúlt években többször nagy vihart kavaró, milliós visszaélésektől sem mentes társasági adó (TAO) látványsport- egyesületek számára való felajánlásának összegét 50 milliárd forintban fogja korlátozni az állam.

A 2019/2020-as támogatási időszaktól kezdve a sportegyesületek keményebb ellenőrzésekre is számíthatnak, ahol be kell bizonyítaniuk, hogy az előre meghatározott célokra költötték-e az államkassza helyett hozzájuk vándorolt pénzösszegeket. Csalás esetén a támogató cég ellen az adóhatóság adóellenőrzést rendelhet el, míg az egyesületet magát ki is zárhatják a támogatási rendszerből.

Vezető képünk illusztráció!

