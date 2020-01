A sport üzleti és közösségi oldalai

Magas színvonalú előadásoknak adott otthont a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa a IV. SKEOF (Sportgazdaságtani Kutatók és Egyetemi Oktatók Fóruma) alkalmából.

Az elmúlt évek fejlesztései, valamint a közeljövőben esedékes Magyarországon megrendezendő sportesemények különösen időszerűvé tették a konferencia témáját, amely hivatalosan „A sportközösség élménye mint érték és mint erőforrás” címet viselte. Az eseményt indító köszöntők során András Krisztina, a sportközgazdász mesterszak szakfelelőse kiemelte a képzés gyakorlatorientált oldalát, azon belül is a duális képzés keretein belül a különböző sportszervezetekkel való együttműködés fontosságát.

A folytatásban nemzetközi előadók sokasága is mikrofont kapott, elsőként Maria Jose Carvalho. A University of Porto egyetemi adjunktusa plenáris előadása során a futball kettős, üzleti és közösségteremtő oldaláról értekezett, egyik oldalról a kínai nemzeti labdarúgás-stratégiát, másik oldalról pedig a női futball egyre nagyobb arányú térnyerését hozva példának. Őt Pedro Pemartin González-Adalid követte, aki a Corvinusszal együttműködési partnerségben álló LaLiga Busniess School részéről a spanyol labdarúgó-bajnokság nemzetközi márkává válásáról tartott gyakorlati példákkal tarkított előadást. A globális brandépítés részeként a LaLiga Európa minden térségében jelen van delegáltjai révén, akik a nemzeti szövetségekkel, intézményekkel, influenszerekkel együttműködve dolgoznak a spanyol labdarúgás piacképesebbé tételén.

– A legfőbb célunk először megérteni a magyar fogyasztási szokásokat, és feltérképezni, hogy mit várnak el a LaLigától mint futballbajnokságtól – nyilatkozta Elisa Álvarez Martín, a LaLiga magyarországi és balkáni delegáltja. – A közvetítési jogokat birtokló szolgáltatóval is szorosan együttműködünk, hogy különböző kampánytevékenységek révén a lehető legtöbb emberhez tudjunk közösen eljutni. Ennek érdekében eseményeket is szervezünk, valamint az online térben is erőteljesen jelen vagyunk.

A plenáris prezentációk után adták át a Kiválóság a Sportgazdaságban díjat, amelyet az intézmény volt diákja, a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó Gergely István vehetett át. Az olimpikon a civil életben a Budapesti Honvéd SE-t vezeti komoly sikerekkel, bár ahogy köszönőbeszédében mondta, ő csak a munkáját végzi.

A szekciós előadások során – többek között – Mészáros Attila a Székesfehérvárt érintő sporteseményeket mutatta be, Orosz Pál a Fradi brandépítéséről számolt be, míg Bacsa Péter, a Magyar Birkózó Szövetség alelnöke a birkózósport nemzetközi küzdelmeiről, marketing- és PR-fejlődéséről tartott előadást.