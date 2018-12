A spanyol tréner, Jesus Ramirez győztesen mutatkozott be a kispadon

A bolgár Lukoil Levszkit remek játékkal verte az Alba Fehérvár kosárlabdacsapata az Európa-kupában. A hazaiak 89-56-ra nyertek.

A múlt héten Botevgradban hosszabbításban vereséget szenvedő Alba hazai pályán óhajtott javítani a csoport legerősebb együttesének vélt Lukoil Levszki ellen. A bolgárok is kudarccal kezdték az első kört a J jelű négyesben, otthon veszítettek 98-89-re az izraeli Ironi Ness Ziona ellen. Múlt szerda óta komoly változások történtek a Gáz utcában, a szombat esti, Paks elleni vereség után a klub vezetői megköszönték Dzunic Branislav munkáját, valamint a játékoskeretben is történtek lépések, Jacobi Boykins már nem tartozik a klub kötelékébe, posztján Martin Zeno szerepel. Freeman tíz másodperc elteltével szerezte az első kosarat, Lóránt is beköszönt, Deyan Ivanov büntetőkből szépített, 4-2. Tóth Péter a gyűrűről lecsorgó labdáját pöccintette a megfelelő helyre, aztán Tóth mesteri, alapvonali triplával jelentkezett, a túloldalon Ivanov ügyeskedett. Tóth helyett Cartwright kapott bizalmat, Rembert hármassal hozta közel a vendégeket, 11-9. Keller Iván távoli kosara a hálóban landolt, ő is leült pihenni, Martin Zeno kapott bizalmat, az amerikai ötös pattogtatott a parketten. Aztán érkezett Filipovics és centerben Peringer, őrizte előnyét a Fehérvár. A vendégek néha egy pontra

közelítettek, de egalizálni nem tudtak, 23-19-es fehérvári vezetésnél az új szakvezető, Jesus Ramirez időt kért.

Az első negyed négypontos hazai vezetéssel zárult, a folytatásban két percig nem esett kosár, aztán Zahariev beköszönt középtávolról, Cartwright betörés után jelentkezett bravúros megoldással. Rembert egyenlített távolról, Cartwright is beköszönt kintről, 28-25. Bullock és Cartwright leült pihenni, Freeman és Tóth tért vissza, Ramirez gyakran rotálta együttesét. Kaloyan Ivanov passzát Avramov küldte a gyűrűbe a hármas vonalon túlról, nem tudtak meglépni a hazaiak, az albások hiába fejezték be akcióikat sikerrel, a vendégek rendre válaszoltak. Heath zsákolása után a vendégek mestere időt kért (33-29), de nem segített, újabb hazai pontok következtek, Heath és Filipovics volt elemében, gyorsan elléptek tíz ponttal a fehérváriak, 39-29. Később sem tudtak közelebb jönni a bolgárok, aztán mégis sikerült, Ramirez időt kért. Kisvártatva ezt tette Konstantin Papazov is, az első félidő zárásakor 4137 állt a táblán.

A szünetben ünneplésre került sor, a húsz évvel ezelőtt a klub első aranyérmét szerző kosarasokat, a stáb tagjait és a vezetőket köszöntötte Balássi Imre klubelnök, valamint Égi Tamás alpolgármester. Lóránt és Heath pontjaival indult a második félidő, főleg utóbbi ügyeskedett, túl azon, hogy jól szedte a lepattanókat, fontos pontokat is szerzett. Ismét tízpontosra hízott a hazai előny. Deyan Ivanov révén araszolt előre a Levszki, de tízen belül ritkán érkezett. Heath remekelt, Freeman is, Lóránt begyűjtötte negyedik személyi hibáját, ezért a kispadra kényszerült. Egyre nagyobb lett a hazai fölény, Heath látványos zsákolása után, 56-43-nál a bolgárok szakvezetője időt kért. Rembert betalált az alapvonalról, Zahariev azonban ziccert hibázott. Bullock triplája a megfelelő helyre hullt, a vendégek kísérletei viszont leperdültek a gyűrűről. Tóth Péter szorgalmasan szedte a lepattanókat, fontos pontokat is szerzett, három negyed után 61-47 virított az eredményjelzőn. Peringer és Bullock is összeszedte negyedik hibáját, mindketten pihenni kezdtek, Avramov révén araszolt előre a szófiai egylet. Zeno is hintett egy triplát, a hazaiak húszon, aztán harmincon túlra érkeztek, és újoncot is avattak. Bemutatkozhatott a felnőttek között a saját nevelésű Lukács Norbert is. Remek játékkal arattak végül 89-56-os győzelmet a fehérváriak.

JEGYZŐKÖNYV

Alba Fehérvár–Lukoil Levski 89-56 (23-19, 18-18, 20-10, 28-9)

Székesfehérvár, 1200 néző, V.: Uuehendrik, Vuckovic, Konstantinovs Alba Fehérvár: Tóth P. 8/3, Freeman 17/3, Keller 6/3, Lóránt 11/3, Heath 22/3. Cserék: Cartwright 5/3, Zeno 2, Bullock 7/3, Filipovics 6, Lukács -, Peringer 5. Vezetőedző: Jesus Ramirez

Lukoil Levski: Rembert 10/6, Robinson 2, Avramov 7/3, K. Ivanov 7, D. Ivanov 13. Csere: Velikov -, Zahariev 11/3, Mijovic 4, Maravic 2. Vezetőedző: Konstantin Papazov

