A sírból jött vissza az Alba

Az Alba Fehérvár kosárlabda csapata a FIBA Europe Cup 2018/19-es kiírásában a 2. selejtezőkör visszavágóján ledolgozta az első mérkőzésen összeszedett 16 pontos hátrányát az ukrán BC Dnyipro ellen, és 23 pontos győzelemmel továbbjutott.

Nem volt könnyű helyzetben az Alba Fehérvár, ugyanis 16 pontos hátrányt kellett ledolgoznia ahhoz, hogy főtáblára jusson a negyedik számú kupasorozatban. Újra ott volt a csapatban az U23-as 3×3-as válogatott tagjaként világbajnoki bronzérmet bezsebelő Keller Iván, aki idén még nem lépett pályára tétmeccsen a kék-fehéreknél. Mint később kiderült, sokat segített!

Lendületesen, 6-0-s rohammal kezdett a négy légiósát, és Lóránt Pétert a kezdőötösben játszató Fehérvár, bár ez az előny lehetett volna nagyobb is, amennyiben pontosabban céloz kétszer egymás után kintről Kyron Cartwright. Mindenesetre egyáltalán nem tűnt a nyugalom szobrának Denisz Zsuralov az ukránok mestere, hiszen hajszálpontosan négy percig nem találtak be. Hatalmas rohanást láthattunk, kevés jó megoldással ebben a periódusban, de azért a 6. percre kilenc pontra csökkent összesítésben az Alba hátránya, és ekkor vezettek először tíz egységgel. Aztán Keller I. bizonyította, hogy nemcsak a félpályás kosárlabdában eredményes, és sikeres duplával nyitott (15-4). A negyed végén Filipovity Márkó kosara után már tényleg ott lihegett ellenfele nyakán az Alba. Sőt, a 22. percben Filipovity hármasával 28-12-t mutatott az eredményjelző, ami azt jelentette, hogy kiegyenlítettek a kékek!

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Széttárta a kezét Zsuralov mester, nem értette csapata játékát, amely hosszú időre lecövekelt 14 dobott pontnál, míg a Fehérvár először húszra növelte előnyét Allerik Freeman triplájával (34-14). A nagyszünethez közeledve némiképp fogyott a vendéglátók

figyelme, több könnyű kosarat engedélyeztek riválisuknak, de Lóránt Péter, valamint Rodney Bullock tripláinak segítségével azért 15 pontos vezetéssel várhatták a pihenőt. Ezt követően itt is, ott is akadtak remek megoldások, és a Fehérvár Jordan Heath kosarainak köszönhetően visszaállította, és túl is szárnyalta a húszpontos differenciát (56-34). Szárnyakat kapott a negyed közepére az Alba, a védekezésük kiválóan működött, mondhatni minden labdára „ráharapott” a csapat, öt perc alatt pedig mindössze öt pontot engedélyeztek a Dnyiprónak. Azt azonban sajnálhatják, hogy a negyed hajrájába kissé bealudtak, mert benne volt a meccsben, hogy meg tudják roggyantani az ukrán együttest.

19 pontos Alba vezetéssel lódultak neki a záró tíz percnek a csapatok, Oleksandr Misula vezérletével még megpróbálták visszahozni a meccset a kék mezesek, ám mindig akadt pontjaikra hazai válasz. A hajrában már csak arra kellett figyelniük a fehérváriaknak, hogy tartsák megnyugtató előnyüket. Végérvényesen pedig akkor tudtuk, hogy megvan a meccs, amikor Zsuralov edző Heath zsákolása után mélyen a parkettre nézett, és nagyot csapott a levegőbe. Ő már tudta, hogy továbbment az Alba! A fehérvári csapat – az idei szezonban először – igazi csapatként harcolt, és megérdemelte győzelmét.

JEGYZŐKÖNYV

Alba Fehérvár–BC Dnyipro 90-67 (22-10, 25-22, 19-15, 24-20)

Székesfehérvár, 1000 néző.

Vezette: Ognjen Jokic (montenegrói), Jasmina Juras (szerb), Mart Uuhendrik (észt)

Alba Fehérvár: Cartwright 5, Boykins 5/3, Freeman 29/9, Lóránt 8/6, Heath 20. Csere: Filipovity 13/6, Keller I. 4, Bullock 6/6, Tóth P., Peringer.

Vezetőedző: Dzunics Braniszlav

BC Dnyipro: Misula 24/12, Zakurdajev 5, Revzin 11/9, Tyimofejenko 7/3, Kusnyirov 3. Csere: Sundel 2, Prokopenko 13/3, Kozsemjakin 2, Szizov.

Vezetőedző: Denisz Zsuralov

Kipontozódott: Prokopenko (37. perc)

Továbbjutott: az Alba Fehérvár 168-161-es összesítéssel