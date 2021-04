A sikerrel vett Magyar Kupa elődöntő után újra bajnoki vár a MOL Fehérvár FC-re

Csütörtök este önfeledten hagyhatta el az Új Hidegkúti Nándor Stadiont a Mol Fehérvár FC labdarúgócsapata, hiszen a Mol Magyar Kupa döntőjébe jutott az MTK ellen. Most visszatér a Vidi a Hungária körútra, de vasárnap 17.30-kor a Honvéd lesz az ellenfél az OTP Bank Liga 29. fordulójában.

Nagy lépést tett csütörtök este a Mol Fehérvár FC afelé, hogy kiegyenesítse a 2020–21-es szezonját. A Mol Magyar Kupa döntőjébe jutott, mi­után idegenben 2-1-re legyőzte az MTK Budapestet. Szabics Imre irányításával még nem kapott ki a Vidi, s láthatóan harapósabb mentalitásban futballoznak a fehérváriak.

– Az első 10-15 percben nem úgy játszottunk, ahogy szerettünk volna, nem voltunk elég élesek, ami kicsit meglepett, mert úgy éreztem, a csapat a felkészülés alatt nagyon koncentrált volt – értékelte a kupaelődöntőt a fehérváriak vezetőedzője, Szabics Imre. – A bekapott gól felébresztett bennünket, és utána már úgy játszottunk, ahogy az elejétől terveztük. 2-1-ig nagyon jól futballoztunk, a végén pedig mindent elkövettünk, hogy megtartsuk az előnyünket. Nagyon büszke vagyok a csapatomra, hiszen ez volt az első mérkőzésünk, amit meg tudtunk fordítani, és szerencsére nagyon jókor is jött ez a győzelem. Az első játékrészben volt egy kis problémánk a labda elleni játékban, erre reagáltunk a szünetben, és ezzel megfogtuk az MTK-t a második félidőben. Ha nem jöttek volna a sérülések, talán simább is lehetett volna ez a győzelem. A fordításhoz a csapat lelkierejére volt szükség, nagyon örülök, hogy most mutatták meg a fiúk, meg tudunk fordítani egy meccset. Azonban azzal is tisztában vagyunk, hogy még nem nyertük meg a kupát, ahhoz, hogy ez sikerüljön, még nagyon sokat kell tennünk. Mivel a döntő még távolabb van, részletekbe nem tudok belemenni az előzetes várakozásokkal kapcsolatban, de abban bízom, hogy bármilyen körülmények között is játszunk majd, meg tudjuk nyerni a finálét – mondta a tréner.

A kupadöntőt május 3-án rendezik a Puskás Arénában, ahol azzal az Újpesttel csap össze a Vidi, amelynek az idei pontvadászatban három mérkőzésen összesen 14 gólt rúgott, s csak egyet engedett a liláknak.

De a Magyar Kupa csakis az elődöntő estéjén lehetett téma a piros-kékeknél. Ugyanis vasárnap már a bajnokságban, a tabella 9. helyén álló Budapest Honvéd ellen kell helytállni. Horváth Ferenc irányítása alatt ellépett a kiesőzónából a kispesti egylet, s minden bizonnyal szeretné megerősíteni pozícióját a Vidi ellen is. A fehérváriak ugyan kissé távol vannak az ezüstös helyen tanyázó Puskástól, de a Honvéd albérletében, az Új Hidegkúti Stadionban is pontokért szállnak harcba. 109. alkalommal csap össze a Vidi és a Honvéd. Nem ártana billenteni picit az egymás elleni örökmérlegen, mert a fővárosiak 47 győzelmével szemben a székesfehérváriak 40-szer nyertek, s 21 alkalommal osztoztak a pontokon. Most nem kellene.