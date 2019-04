A sereghajtó TF otthonában is komoly szerep hárulhat az Alba Fehérvárra

A kosárlabda NB I alsóházának hétközi fordulójában a TF-Budapest gárdájánál vendégeskedik az Alba Fehérvár szerdán 18 órakor.

A hétvégi bajnokin a Kaposvárt fogadta a Fehérvár, a néhány nappal korábbi, szegedi vereség miatt a koronázóvárosiak egy pozíciót rontottak, a 12. helyre csúsztak, a kaposváriak mögé. A magabiztos, szombat esti győzelemnek köszönhetően az albások vissza­előztek, 14 győzelemmel és 15 vereséggel állnak, a KKK 13 sikerrel és 16 kudarccal következik, a tabellát a Szeged és a TF zárja, előbbiek 8-21-es, utóbbiak 3-26-os mérleggel rendelkeznek. A fővárosi újonc tavaly nyáron kételyek között jutott a legmagasabb osztályba, sokáig úgy tűnt, nem tudnak indulni az elitben, végül a problémák rendeződtek, vállalták a szereplést.

A fehérváriakkal az idényben háromszor meccseltek, az első, Gáz utcai derbin, október végén a hazaiak 113-51-re lemosták a látogatókat, mivel előzőleg a fehérváriak erős mínuszban voltak a kosárarány tekintetében, mindent elkövettek, hogy javítsanak. Heath és Freeman egyaránt 22 pontot szerzett, a később elküldött Cartwright 20 pontot termelt, ezen a mérkőzésen mutatkozott be az élvonalban Takács Milán, öt perc alatt öt pontot szerzett.

A Ludovika Arénában, február elején rendezett derbin 102-78-ra nyertek a vendégek, Lóránt 24, Freeman 15, Filipovity 14 pontot rámolt be a hazaiak gyűrűjébe. A középszakasz nyitófordulójában, másfél hete az Alba Regia Sportcsarnokban sem született meglepetés, 91-76-ra győzött az Alba, a gárda legjobbja a 18 éves Takács Milán volt, aki ugyanúgy 15 pontot jegyzett, mint a rutinos amerikai center, Jordan Heath. Ezúttal is győzelemre készül a spanyol Jesus Ramirez együttese.

– A Kaposvár ellen kimondottan jó mérkőzést játszottunk, a találkozó egyértelműen hasznos volt, ugyanis az edzéseken gyakoroltakat éles szituációban is megmutathattuk – mondja Keller Iván, a fehérváriak bedobója. – Lényeges volt a győzelem, az Alba számára minden meccs fontos. Üdvözítő, hogy a fiatalok bizonyíthatták képességeiket, mindannyian helytálltak, megérdemelten vertük a kaposváriakat. Várom a hasonló folytatást, bízom abban, hogy a TF elleni meccsen is jó játékkal jelentkezünk, megnyerjük az összecsapást.