A segíteni akarásuk szép sikerhez vezetett

Közel 40 fok volt árnyékban a 8. Adni Jó Kupán, de ez sem tántorította el a résztvevőket s a szervezőket attól, hogy több mint két és fél millió forinttal segítsék a kis Nolinát, hogy elindulhasson a gyógyulás útján.

Akik nyomon követték eddig Horváth Péter és Belegrai Tibor fő szervezők munkáját, ismét megemelhetik a kalapjukat előttük és azok előtt, akik legalább négyszázan vették a fáradságot, s a nemes cél érdekében pályára léptek, valamint ellátogattak a Bakonycsernyei Labdarúgó Sportcentrumba. Az sem volt utolsó, hogy az eseményen a négyévestől a 86 évesig mindenki támogatói karszalagot vásárolt. Már csak azért is volt szívet melengető ez, mivel az eredeti időpont a koronavírus-járvány miatt elmaradt, de így még jobban sikerült összefogni a másfél éves Noliná gyógyulásáért.

– Nagyon meglepett ez az összefogás, hiszen Székesfehérváron kívül Bakonycsernye, Súr és több község képviseltette magát, szinte egy kisebbfajta hadsereg állt az ügy mellé. Ez a kupa minden eddigi tornát felülmúlt, mindenki nagyon jól érezte magát, pedig az időjárás nem volt éppen ideális, azonban végig kitartottak a csapatok. Pontosan 2 612 825 forintot tudtunk összegyűjteni Nolinának, ennek felettébb örülök, ebből már el lehet indulni. Bízunk abban, hogy Noliná néhány éven belül elénk tud totyogni, és meg tud bennünket ölelni. Megható volt, ahogy fogadták a szülők, nem utolsósorban mindenkinek tudtunk kupákkal, különdíjakkal kedveskedni, és hatszáz adag ételt készítettünk, négy kondérban. Eddig is, úgy érzem, tettünk szép dolgokat, de remélem, most már a baráti körünk tevékenységét szélesebb körben is megismerik – tudtuk meg Horváth Pétertől.

Tizenöt csapat érkezett szer­te az országból, elég csak megjegyezni, hogy a Madarasi Baráti Kör gárdája több mint háromszáz kilométert tett meg, hogy segíthessen. A fináléba a fehérvári kispályás bajnokságokból jól ismert Bádogos, Sárépszer, Boroskóla együttesei kerültek, és ebben a sorrendben is zártak. A legjobb mezőnyjátékos Bánfalvi Balázs (Boroskóla), a gólkirály Bencze János (Tequila), a legjobb kapus pedig Barsch Gábor (Bádogos) lett. A Bakonycsernyei Öregfiúk és a Videoton All Star összecsapása (4-4) külön emelte a rendezvény rangját, valamint a kétszeres olimpiai bajnok, Martinek János is kapuba állt.

Bakonycsernyén azonban más is történt. Megalakult az Adni Jó Kupa Egyesület.

– Ez az életünk része, sokunknak ez az útja, talán már itt volt az ideje, hogy egy kicsit továbblépjünk. Egy jelképes aláírással felkértük azokat, akinek szívügye az Adni Jó Kupa sorozata. Most egy kicsit pihenünk, de már készülünk decemberre. A cél pedig hamarosan meglesz, és belevágunk a kilencedik kupába! – tette hozzá Horváth Péter.