A sárosdi sikerkovács búcsút intett

A 4. fordulóra készülődnek a csapatok a Fejér megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak trénereit, vezetőit kértük egy kis esélylatolgatásra.

2019. szeptember 7., szombat, 16.30

Sárosd Kronos Sport (10.)–Sárbogárd SE (3.)

Arany Tibor, a Sárosd Kronos Sport megbízott edzője: – Dvéri Zsolt lemondása sokkhatásként ért mindenkit a klubnál. Ebből próbálunk a lehető leggyorsabban kilábalni, tudjuk és tisztában vagyunk azzal, hogy Dvéri Zsolt mit jelentett a Sárosd csapata számára az elmúlt időszakban akár játékosként, akár edzőként. Nem lesz egyszerű feladat pótolni. A felkészülésünk sajnos nem olyanra sikeredett, mint amilyenre terveztük, ebben a nyári szabadságok és a sérülések is közrejátszottak. Kicsit alábbhagyott az az erő, ami jellemzett bennünket tavasszal. Akkor nagyon tudtunk küzdeni egymásért a pályán, ez persze nem azt jelenti, hogy a csapaton belül bármiféle probléma lenne, de nem úgy tudtuk felvenni azt a fordulatszámot ősszel, mint ami szükséges. Nem tartom valószínűnek, hogy az ezüst­érem megelégedetté tette volna a csapatot, ugyanúgy küzd és hajt mindenki, mint korábban. Viszont az kétségtelen, hogy alacsonyabb intenzitással dolgozott a gárda. Ezeket most próbáljuk gőzerővel kiküszöbölni. Különösebb elvárásaim nincsenek a Sárbogárd elleni találkozón, szeretnénk helytállni a körülményekhez képest a lehető legjobban. Nyilvánvaló, hogy nem lesz könnyű, mert tudjuk, hogy a Sárbogárd támadósora jó formában van, Pajor László szakmai igazgató jól összerakta a társaságot. A sárosdi pálya mindig is oroszlánbarlangot jelentett számunkra, a Velence ellen is megmutatta a csapat, 0-2-es hátrányból felállt, és tíz emberrel megnyerte a meccset. Erre építve mindenképpen megpróbáljuk ezt a mérkőzést is hozni, és kikászálódni a gödörből. A segítségemre lesz az irányításban Handl Szabolcs, valamint a csapatból két-három rutinos játékos.

2019. szeptember 8., szombat, 16.30

Enying (13.)–Ercsi Kinizsi SE (9.)

Mohai Norbert, az Enying szakosztályvezetője: – Valamelyest próbáltuk kompenzálni az elmaradt mérkőzéseket, több edzést tartottunk felkészülés szinten, heti háromszor. Mentálisan is javult a helyzet, természetesen vannak olyan játékosok, akik nehezebben dolgozzák fel a tragikus körülmények között elhunyt Boda Tamás elvesztését, de a hétvégére, úgy érzem, jobb képet fogunk tudni mutatni. Nem lesz könnyű az Ercsi ellen, hiszen ők biztos ellenünk akarják bizonyítani, hogy a korábbi rossz eredményeik kisiklások voltak, és biztosan három pontért fognak érkezni. Amennyiben semlegesíteni tudjuk veszélyes támadóikat, és mi is tudunk az előre játékban javulni, akkor akár itthon is tarthatjuk a három pontot. Nem hiszem, hogy az Ercsi kezdeti gyengélkedése a számukra túlságosan sok aggodalomra adna okot, alkotnak olyan jó csapatot, hogy biztosan előrébb fognak végezni, mint ahol most tartanak. Tavaly kétszer nem tudtunk gólt rúgni ellenük, és mindkétszer kikaptunk, de idén ezen próbálunk javítani.

Martonvásár SK (7.)–Bodajk SE (11.)

Patkós Csaba, a Martonvásár SK vezetőedzője: – Minden kétséget kizáróan jól jött az egyhetes pihenő (az Enying elleni mérkőzésre szeptember 25-én kerül sor – a szerk.), hogy a múlt szerdai, Velence elleni nehéz kupamérkőzés után tudott regenerálódni a csapat. Győzelmet várok vasárnap, a csapat egyre jobban kezd összeérni, bizakodó vagyok. Most úgy néz ki, hogy mindenki hadra fogható lesz.

Tordas FÉSZ ZRT. (6.)–Móri SE (2.)

Korolovszky Gábor, a Tordas FÉSZ ZRT. vezetőedzője: – Amennyiben a pontok számát nézzük, az eddig két meccsen megszerezett négy pont nem rossz, ellenben a mutatott játékkal egyik mérkőzésen sem voltam túlságosan elégedett. Sok gólt kapunk, és egyáltalán nem örültem annak, hogy Bodajkon a 94. percben lőtt szabadrúgásgóllal egyenlített az ellenfél. A bajnokaspiráns Mór ellen alapvetően nehezebben tudjuk felvenni a versenyt, őszintén nem a mi szintünk, de megpróbálunk játszani és megfelelő eredményt elérni. Meghatározó játékosaink estek ki, egy megye egyes csapatnál az alapemberek hiányát megérzi a gárda, de annak, aki a pályán van, kell megfelelően teljesítenie. Remélem, hogy felszívja magát és sokkal motiváltabban és éhesebben fog játszani a csapat, mint a Bodajk ellen, és akkor megmondom őszintén, még az eredmény sem fog érdekelni annyira.

Lajoskomárom (5.)–Flavus Velence (4.)

Megyeri János, a Lajoskomárom vezetőedzője: – A futballban hibák mindig előfordulnak, mi pedig végig hibáztunk a Mór ellen. Főként az első félidőben hoztunk folyamatosan rossz döntéseket, és a játékunk intenzitása sem volt megfelelő. Nagyon magunk alatt teljesítettünk, rossz napot fogtunk ki, ezzel szemben a Mór remek teljesítményt nyújtott. Szinte minden bejött nekik, ami nekünk jó lett volna, az is az ő malmukra hajtotta a vizet. Mindenesetre azért remélem, hogy a hibák most kijöttek a csapaton, és a továbbiakban már ilyennel nem nagyon fogunk találkozni. Bízom a fiúkban, hogy a hétvégén ezt kijavítják, és a Velence ellen helyre lehet állítani a renomét. Véleményem szerint a Velencével egy súlycsoportban vagyunk. Nagyon jó mérkőzést várok, melyen itthon szeretnénk tartani a három pontot.

Főnix FC-Baracska (8.)–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.)

Pavlik József, a Főnix FC-Baracska vezetőedzője: – Az első forduló bodajki győzelme után úgy éreztem, hogy készen vagyunk a szezonra, hiszen hátrányból fordítottunk. Aztán a Mór elleni találkozó bebizonyította, hogy rengeteg fiatalkori hibát elkövetünk. Velencére nyerni mentünk, és aki látta a mérkőzést, és én is állítom, hogy jobbak voltunk, mint a vendéglátóink, ennek ellenére 3-1-re nyertek. Jelen pillanatban így állunk, nincs idegeskedés, nagyjából az van, amire számítottam, bár hangsúlyozom, a velencei mérkőzés után hiányérzet van bennem. A Gárdony elleni meccset nem nevezném presztízscsatának, Balogh Zsolt, az ellenfél edzője látott bennünket Velencén, szerintem ő is látta, hogy mi egy futballozó brigád vagyunk, sajnos azonban a gólok elmaradnak a játékunkból. Nem akarok tippelni, mert annak mindig rossz vége van, mostanában nem nagyon találom el az eredményeket. Továbbra is a fiatalokra támaszkodunk, vannak tehetséges 16-17 éves játékosaink, nincs ezzel semmi probléma, mi ezt vállaltuk!

Ikarus-Maroshegy (14.)–Kisláng-Telmex SE (12.)

Borsányi István, az Ikarus-Maroshegy pályaedzője: – Nem ismertem korábban a csapatot, és a mezőnnyel is most ismerkedem. Egyelőre úgy tűnik, hogy azokkal a csapatokkal találkoztunk, mindegyik együttes jól szervezet volt, ők biztosan ott lesznek majd az első hatban. Kihívásnak tekintem a feladatot, örülök neki, de kérdés az, hogy hova tudunk érni ezzel a garnitúrával. Úgy tűnik, elindult nálunk egy fiatalítási hullám, több 17 esztendős játékosunk van, és a sérülések, eltiltások miatt egyre több ifjúsági korú játékos fog szerepet kapni, beépülni. Nem tudni, hogy fogjuk bírni, mert azért a rutintalanság feltétlenül beleszólhat az eredményekbe, és egyáltalán nem könnyíti meg a dolgunkat. Ellenben nekünk nevelő egyesületként ezt az utat kell járnunk, fiatalítunk, bedobjuk őket a mély vízbe, aztán majd meglátjuk, mi lesz belőlük. Nagyon kiegyenlítődött a mezőny, bárki bárkit megverhet, mivel azonban nincs teljesen feltöltve a bajnokság, és nem lesz kieső, így van két évünk arra, hogy építkezzünk. A Kisláng ellen azt várom, hogy megszerezzük az első pontjainkat, bár tudjuk azt, hogy presztízst csinál ellenfelünk ebből a párosításból, hiszen korábban mindig előttük végeztünk a tabellán. Hazai pályán fel kell, hogy vegyük a kesztyűt, remélem, elindultunk felfelé, mert úgy érzem, többre hivatott a társaság annál, mint ahol most áll.