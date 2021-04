A Sárosd erődemonstrációja

A megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 25. fordulójában igen termelékenyek volt a csapatok, mindössze egy találkozón nem esett legalább négy gól. Az élmenők alaposan kitömték ellenfelüket, míg a Lajoskomárom zsinórban harmadik mérkőzését is hozta az edzőváltás óta.

Ezt ne hagyja ki! Hamis halálgörbével kelt pánikot a baloldali politika és média

Mór–Martonvásár 5–2 (2–2)

Mór, zárt kapuk mögött

Vezette: Stumpf Tamás.

Mór: Nagy M. – Végvári, Erni (Osgyán), Kosztolányi, Fodor Máté (Radács) – Ferencz, Klémán M. (Czachesz), Szamarasz (Mészáros B.), Varga B. (Stéger) – Tar, Pataki. Vezetőedző: Kiss Máté

Martonvásár: Stelczer – Lakakisz, Kádár, Waller (Gábor, Halenár), Kovács P. – Juhász B., Füzér, Balogh B., Szél – Neuvert, Vörös. Vezetőedző: Kovács Attila

Gól: Kosztolányi (42., 46., 54.), Végvári (10.), Juhász B. (90., öngól), ill. Vörös (13.), Kádár (25.)

Jók: Kosztolányi (a mezőny legjobbja), Végvári, Osgyán, Szamarasz, ill. Lakakisz

Mindkét csapat nyíltsisakos játékkal kezdett, a 10. percben egy szöglet után Végvári Ádám észlelt a leggyorsabban egy lecsorgó labdára, és értékesítette a ziccert, 1-0. Nem esett össze a vendég gárda, előbb a 13. percben Lakakisz Nikolaosz centerezése után Vörös Milán egyenlített közelről, majd a 25. percben Kádár József talált be les gyanús körülmények között, 1-2. A gyorsan bekapott gólok után próbálták rendezni a sorokat a hazaiak, és a félidő vége, a 42. percben egyenlítettek. Pataki Dániel indítása után Periklész Szamarasz varázsolta Kosztolányi Bence fejére a labdát, aki okosan csúsztatott a gólvonal mögé, 2-2.

A fordulás után villámgyorsan visszavette az előny Kiss Máté együttese, a 46. percben Végvári nagyszerű indítása után Osgyán Máté tálalt Kosztolányi elé, aki gondolkodás nélkül lőtte ki a hosszú alsó sarkot, 3-2. Az 54. percben hasonló volt a leosztás, Osgyán keverte meg a vendég védelmet, majd ismét érkezett Kosztolányi, és ezzel mesterhármast ért el, 4-2. A 90. perben Tar Bálint éles beadásába, rosszul tette bele a lábát Juhász Bence, és ezzel az öngóllal alakult ki a végeredmény, 5-2.

Az első félidőben megmutatta a Martonvásár hogy miért voltak korábban a tabella elején, ám mindent összevetve megérdemelt hazai győzelem született ezen a gólokban gazdag találkozón.

Tudósított: Móri SE

Tóvill-Kápolnásnyék–Sárosd Kronos Sport 0–7 (0–3)

Kápolnásnyék, zárt kapuk mögött

Vezette: Wittner József.

Tóvill-Kápolnásnyék: Stammel – Peng (Gaál), Silhány F., Kharboutli Noor, Bakonyi – Varga József, Csörge, Kiss Á., Pigler – Zsigmond L., Eipl (Hussein). Vezetőedző: Höltzl Richárd

Sárosd Kronos Sport: Rauf T. (Rigó) – Susa, Szabó E., Hushegyi, Kovács Á. (Farkas K.) – Vida, Szalai P., Killer M. (Szekeres), Takács M. (Hallósi) – Kovács S., Szabó N. (Dobsa). Vezetőedző: Arany Tibor

Gól: Kovács Á. (7.), Kovács S. (17.), Killer M. (26.) Takács M. (60.), Szekeres (66.), Vida (78.), Szalai P. (86.)

Jók: senki, ill. Kovács Á., Szalai P., Vida, Killer M., Kovács S.

Az első percekben úgy tűnt kiélezett csata vár a csapatokra vasárnap délután, kiegyenlített játék rajzolódott ki a pályán. Azonban az első három lehetőségükből a vendégek gólt szereztek. A második félidőt a Sárosd ott folytatta ahol abbahagyta. Egymás után szerezték a gólokat a teljesen kedvetlen hazaiak ellen, A lelkesebb vendégek könnyedén, és teljesen megérdemelten vitték el a pontokat Nyékről.

Tudósított: Boronai Csaba

Enying–Sárbogárd 0–4 (0–3)

Enying, zárt kapuk mögött

Vezette: Rózsa József.

Enying: Dobai (Elek) – Vimola (Kenessey), Molnár F. (Vas), Nyikos, Varga Á. – Keszler, Paluska K. (Szőke), Király D., Halász – Paluska L. (Inzsöl), Szalai K. Vezetőedző: Molnár Ferenc

Sárbogárd: Barabás – Tóth P. (Lajtos), Gráczer Bálint, Mayer (Lengyel), Luczek – Magda (Gábris), Gráczer G. (Horváth B.), Horváth I. (Vámosi) – Demeter, Gráczer Bence, Vagyóczki. Szakmai igazgató: Pajor László

Gól: Magda (1., 13., 58.), Mayer (40.)

Jók: Szalai K., Nyikos ,ill. Magda, Mayer, Gráczer Bálint.

Az 1. percben, már az első támadásából betalált a Sárbogárd. A baloldalon jól lódultak meg a vendégek majd egy hosszú beadásra Gráczer Bálint érkezett a túloldalon. Szépen rakta vissza középre a labdát, ahol Magda Máté csúsztatott a kapuba, 0-1. A hirtelen bekapott gól után felébredt az Enying, és így a következő negyedóra meddő hazai fölényben zajlott. A 19. percben ismét a hazai védelem hibáját használta ki Magda. A büntetőterületen belül nagyszerűen játszotta magát tisztára, s némi szerencsével ugyan, de lövése a hosszú kapufáról befelé pattant, 0-2. Az újabb bekapott találat után sem adta fel a vendéglátó csapat. A játék többnyire a Sárbogárd térfelén zajlott, de a hazaiak Molnár Ferenc révén csak kapufáig jutottak. A 40. percben ismét az enyingi védelem bizonytalansága miatt növelte előnyét a Sárbogárd, Mayer Dávid fordult le védőjéről, és lőtte ki a hosszú sarkot, 0-3. A második félidőben is maradt a lüktető játék. Többnyire az Enying birtokolta a labdát, de a vendégek jól működő védelmét csak ritkán sikerült átjátszani. A másik oldalon kétszer is villant a bogárdi támadósor. Az elsőnél még hárítani tudta a fejest Dobai István, de az 58. percbe már tehetetlen volt. Mayer begurított labdáját Magda helyezte el a hazai kapuban, és állította be ezzel a 0-4-ás végeredményt. Jól küzdött a hazai gárda, de a súlyos védelmi hibákat egy ilyen képességekkel rendelkező ellenfél szigorúan megbüntette.

Tudósított: Mohai Norbert

Ercsi Kinizsi–DUFK SE 3–1 (2–1)

Ercsi, zárt kapuk mögött

Vezette: Rózsa Ádám.

Ercsi Kinizsi: Hodula K. – Tóth K., Holentoner (Bálint K.), Tolnai, Bognár B. (Schrick) – Szűcs O., Németh G. (Horváth B.), Pintér O., Jerzsabek – Reicheld (Kondreska), Klauz (Bálint Á.). Vezetőedző: Lieber Károly

DUFK SE: Kovács D. – Pinczési, Fejes Cs. (Csala), Fekete, Pintér Cs. – Gertner (Jójárt), Vajda (Kozma), Hajdú, Perjési (Rácz) – Furuglyás, Tóth B. Vezetőedző: Szellák Sándor

Gól: Klauz (15.), Reicheld (19.), Tolnai (64.), ill. Perjési (17.)

Jók: Tóth K., Tolnai, Jerzsabek, ill. Hajdú, Tóth B.

A 15. percben Kovács Dorián Pintér Olivérrel szemben szabálytalankodott a 16-oson belül, 11-es. A megítélt büntetőt Klauz Máté értékesítette, 1-0. A 17. percben formás akció végén szépített Perjési Viktor, 1-1. Nem kellett várni sokat a válaszra, a 19. percben Jerzsabek Botond kapott remek labdát az ellenfél térfelén, elgurította a kifutó kapus mellett, és az érkező Reicheld Alex az üres kapuba passzolt, 2-1. A 64. percben egy szögletet követően Tolnai Péter vett le a hosszú oldalon egy labdát, majd 8 méterről kapásból a hálóba lőtt, 3-1. A végig mezőnyfölényben játszó vendéglátók ellen az amúgy ügyesen játszó, de akapu előtt határozatlan DUFK SE fitalajainak nem volt esélyük, megérdemelt hazai győzelem született.

Tudósított: Flórián Gábor

Tordas Fész Zrt.–Főnix FC 0–1 (0–0)

Tordas, zárt kapuk mögött

Vezette: Szabó László.

Tordas Fész Zrt.: Cseresnyés – Kerényi (Kenyér), Totsche, Kanyó, Almási (Bátyi) – Dely, Pongrácz, Szilágyi, Hernádi – Cservenka, Sponga. Vezetőedző: Horváth Sándor

Főnix FC: Barsch – Knausz (Rubos), Büki, Sarok, Adorján (Farkas Cs.) ¬– Somogyi Sz., Papp K. (Jófejű), Kertész (Patkós K.), Meszlényi – Zoboki Á. (Tölgyesi), Bolla Barnabás. Vezetőedző: Pavlik József

Gól: Dely (77., öngól)

Jók: Cseresznyés, Kerényi, ill. Barsch, Büki, Adorján

Igazi labdarúgó időjárás fogadta a csapatokat. A tabellán elfoglalt helyezésnek és az elmúlt hetek formájának megfelelően a Főnix FC dominált, azonban a hazai csapatnak akadtak lehetőségei gyorsan végig vezetett kontrákból. Az első félidőben két ilyen ígéretes kontra lehetőség adódott a Tordas előtt, azonban mindkétszer a pontos befejezés hiányzott. A második félidőben folytatódott a vendégek mezőnyfölénye, azonban csak pontrúgásból tudtak helyzetet kialakítani. Először egy szabadrúgás csattant a kapufán Büki Baltazár révén, majd tizenegyest hárított nagy bravúrral Cseresznyés Alex. Ezt követően pedig egy oldalszabadrúgásból Dely Dániel öngólja révén szerezte meg a vezetést a Főnix FC, 0-1. A továbbiakban akadt még ígéretes lehetősége a vendéglátó csapatnak, de Barsch Gábor nagy védésével maradt az egy gólos fehérvári előny.

Tudósított: Farkas Zsolt

Lajoskomárom–Kisláng 4–0 (2–0)

Lajoskomárom, zárt kapuk mögött.

Vezette: Závotka Csongor.

Lajoskomárom: Lang – Kövecses, Fodor Márton, Gergye, Vései – Gógán (Labossa), Vass, Németh Á., Sonkoly (Kovács P.) – Berta (Kicska), Varga F. Megbízott edző: Szili Balázs

Kisláng: Ányos – Kovács T. (Lévai), Juhász M. (Tury-Nagy), Árki, Dudar K. – Dudar E., Juhász J., Komlós (Erdei), Kassai J. (Kassai D.) – Balogh Z. (Kassai Cs.), Willerding Zs. Vezetőedző: Erdei István

Gól: Gergye (11.), Berta (19.), Varga F. (65.), Labossa (85.)

Jók: Gergye (a mezőny legjobbja), az egész csapat ill. senki

A 11. percben Gógán Ádám ügyes kényszerítővel hozta helyzetbe, Gergye Krisztiánt, aki 8 méterről a kimozduló Ányos Pál mellett helyezett a hálóba, 1-0. A 19. percben ismét Gergye cselezte be magát három védő gyűrűjében, balról a kapu előtérebe, és középre adását a jó ütemben érkező Berta László vágta a léc alá, 2-0. A vendégek elsősorban szögletekkel veszélyeztettek, ezek egyikéből Komlós Róbert fejese alig kerülte el a bal felső sarkot. Továbbra is jól állt a lában a hazai védelem, a 65. percben a fiatal Gógán cselezett a 16-os előtt, de szabálytalanul szerelték. A megítélt 20 méteres szabadrúgást Varga Ferenc mintaszerűen csavarta a jobb felső sarokba, 3-0. A 67. percben gyors bal oldali hazai akció végén Kicska Richárd pontos centerezéséből Labossa Tamás – fiatal saját nevelésű játékosként – szerezte első megyei I. osztályú találatát, 4-0. Ezen a mérkőzésen is kitartott a lajosi csapat edzőváltást követő jó sorozata. A gárda szerdán Ercsiben bizonyíthat, majd szombaton pedig DUFK otthonában lépnek pályára fontos pontokért.

A Bodajk SE-Ikarus-Maroshegy összecsapásra 2021. május 19-én 18 órakor kerül sor.

Szabadnapos: Mányi TK