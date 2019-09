A részfeladatok teljesítése is apró siker lehet

Kétségtelen, a világ legjobb női kézilabdacsapata játszik Fehérváron. S a vendéglátó Alba FKC együttese megpróbálja szorosabb csatára késztetni a Győri Audi ETO KC-t a K&H Liga 3. fordulójában.

Ahogy az várható volt, a Bajnokok Ligája-győztes, bajnoki címvédő Győr hibátlanul kezdte a női NB I 2019/20-as idényét. Előbb az EHF-kupa-győztes Siófokot verte három góllal, majd befűzte az oktatófilmet az újonc Szent István SE ellen, 33-22-re nyert. Pénteken 18.30 órakor a Köfém csarnokban vizitálnak a győri világsztárok, ahol a Mosonmagyaróvárt legyőző, de Debrecenben vereséget szenvedő Alba FKC kacérkodik némi meglepetéssel.

– Ugyanúgy készülünk, videóelemzéssel térképezzük fel a Győr játékát. A taktikát is kidolgozzuk, természetesen tudva azt, hogy a Győr a toronymagas esélyese a találkozónak – mesélte Deli Rita, a fehérváriak vezetőedzője. – Részfeladatokat kell kitűznünk magunk elé. A játékosaimnak is elmondtam, hogy olyan kiváló képességű és döntéskészségű kézilabdázók alkotják az ETO-t, hogy nem csupán csapatszinten, de egyénileg is meg tudnak nyerni egy mérkőzést.

Az a célunk, hogy bizonyos szegmenseiben a játéknak – akár védekezésben, akár támadásban – megpróbálunk olyan akciókat véghez vinni, amelyekkel sikeresek lehetünk az adott pillanatban. S ha ezt a találkozó 30-40 százalékában meg tudjuk valósítani, akkor jó mérkőzést fogunk játszani. Természetesen a maximumot kell kihoznunk magunkból, hogy egyáltalán nézhető legyen a bajnoki.

Már a részfeladatok teljesítésével is építkezhet az FKC.

– Olyan csapat ellen játszunk, ahol a sebesség mellett a hihetetlen fizikum is fontos tényező. Ha az ilyen játékosok ellen a részfeladatokat meg tudjuk oldani, akkor a mi szintünket képviselő riválisokkal szemben már könnyebb dolgunk lesz. Örülök, hogy most pont az ETO van soron, mert hatalmas tempójú mérkőzésből lépünk majd pályára a Szombathely ellen, ezt ki kell használnunk.

Kérdés, van-e egyáltalán olyan pont a Győr csapatában, ami sebezhető.

– Ők is csak emberek. Győrbe is érkeztek új játékosok, azért még teljesen nem szokott össze a védelmük. A friss kapcsolatoknál lehet keresnivalónk, bármennyire is sztárjátékosokkal állunk szemben. Hogy ez miként fog sikerülni, nagy talány.

Sztankovics Réka Debrecenben agyrázkódást szenvedett, azóta nem is edzett. Ő biztosan nem lesz pályán péntek este, mint a rehabilitációt végző győri nevelésű ifjú hölgyek, Afentáler Sára és Varga Emőke sem.

A szünetbeli tombolán győri és fehérvári játékosok által aláírt mezeket lehet nyerni.