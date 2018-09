A remekül védő Pogacsics ellen Nagy Zsolt volt az ellenszer

A Merkantil Bank-liga labdarúgó NB II tizedik fordulójában a vértesi gárda hátrányból felállva tudott pontot menteni.

Aqvital FC Csákvár–Kaposvári Rákóczi FC 3-3 (1-2)

Csákvár: Tóth B. – Falusi, Kiprich D., Dulló, Baranyai – Farkas A., Mészáros D. (Molnár Cs., 71.) – Tamás N. (Nándori, 71.), Simon M., Sejben (Nagy Zs., 58.) – Bobál G. Vezetőedző: Szijjártó István.

Kaposvár: Pogacsics – Vacht­ler, Ur, Szabó A., Hadaró – Szakály A. (Hegedűs D., 69.), Nagy K. (Zsiga, 74.) – Nagy R., Beliczky (Godzsajev, 65.), Tömösvári – Andorka. Vezetőedző: Waltner Róbert. Gólszerző: Kiprich D. (26. – tizenegyes), Nagy Zs. (78., 81.) ill. Nagy K. (16.), Beliczky (44.), Hadaró (52.).

Az 5. percben a vendégek kapusa Simon kísérletét védte óriási bravúrral, majd a túloldalon az első nagy helyzetből Nagy Richárd 10 méterről lőtt a kapu jobb sarkába, 0-1. Ezt követően újabb Simon–Pogacsics párharcot nyert meg a hálóőr, a másik oldalon Andorka üres kapus ziccerénél Kiprich mentett önfeláldozóan. A 26. percben a Sejben lerántásáért megítélt Kiprich-büntetőnél már Pogacsics sem segíthetett, 1-1. A 33. percben a somogyi portás sokadik bravúrját mutatta be, ezúttal Bobál ziccerét védte. A szünetre a Rákóczi mehetett nyugodtabban, mi­után egy szögletet követően Beliczky szerzett ismét vezetést a zöld-fehéreknek, 1-2.

A folytatás a szokásos Pogacsics-védéssel indult, köz­ben Hadaró 20 méteres szabadrúgása utat talált Tóth kapujába, 1-3. Mészáros passzából Simon tüzelt, de ezúttal is hárított a látogatók kapuvédője. A 70. percben Simon éles szögből elvégzett pontrúgását a kaposvári hálóőr a felső lécre tolta, de nyolc minutummal később Nagy Zsolt pontrúgása akadálytalanul került a vendégek hálójába, 2-3. A vérszemet kapó hazaiaknak végül az egyenlítés is összejött, Nagy a Simonnal való összjáték után duplázott, a csodacsere a tizenegyes pontról helyezett a kapu közepébe, 3-3.