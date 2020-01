A rajtpisztolyra várva

Január 12-én, vasárnap rajtol el a magyar fővárosban a 34. Vízilabda Európa-bajnokság, ahol az olimpiai kvóta megszerzéséért ugrik majd medencébe női és férfi válogatottunk.

Kettőzött akarattal várhatja a Bíró Attila vezette női válogatott a hazai Eb-t, miután 2019 júliusában a vb-n egy rendkívül ígéretes rajtot követően végül érem nélkül, a negyedik helyen zártak. Ezen túl az olimpiai kvóta is ott lebeg a magyar, no meg az összes rivális szeme előtt, amiből mindössze egy darabot osztanak ki Budapesten – ahhoz pedig aranyérmet kell szerezni. Öröm az ürömben, hogy Spanyolország korábban már kvalifikálta magát Tokióba, így egy ellenük elveszített döntő után is lehetne már csomagolni.

A női válogatott kerete:

Kapusok: Gangl Edina (UVSE), Kasó Orsolya (FTC)

Mezőny: Garda Krisztina (Dunaújváros), Gurisatti Gréta (Dunaújváros), Gyöngyössy Anikó (BVSC), Illés Anna (FTC), Keszthelyi Rita (UVSE), Leimeter Dóra (BVSC), Máté Zsuzsanna (FTC), Parkes Rebecca (UVSE), Rybanska Natasa (UVSE), Szilágyi Dorottya (Eger), Vályi Vanda (Dunaújváros).

A férfi válogatott hasonló cipőben jár, Märcz Tamás legénysége ugyancsak javítaná tavaly júliusi 4. helyét, ám náluk Szerbia, Olaszország és Spanyolország is kvótát szerzett már korábban.

