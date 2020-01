A ráadásban tudtak győzni a fehérváriak

Az Erste Liga középszakaszának 2. játéknapján a Fehérvári Titánokat nagy küzdelemre késztette a Schiller-Vasas HC.

A Titánok egy győzelemmel, míg a piros-kékek két vereséggel kezdték az Erste Liga alsóházi középszakaszát. Ladányi Balázs együttese előbb a Hokiklubtól kapott ki, majd nem bírt a Gyergyói HK-val. Ahhoz, hogy versenyben maradjanak a playoffért folytatott harcban, a csapatnak igazán nagy szüksége lett volna a fehérvári bravúrra. Más lapra tartozik, hogy a Vasas ebben a szezonban még nem győzte le a Titánokat, és pontot is csak egyszer bírt elvenni tőlük.

Dacára annak, hogy a mérkőzés közel egy időben kezdődött a Mol Fehérvár FC Honvéd elleni találkozójával, nem látogattak ki kevesebben az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokba, mint általában. A Vasas bátran indított, és az első percekben többet tanyáztak Ladányi Balázs tanítványai a vendéglátók harmadában, ám ahogy telt az idő mindez változott, és a kék-fehérek egyre nagyobb nyomást próbáltak gyakorolni ellenfelükre, bizonyítja ezt, hogy 13 lövést küldtek a fővárosiak kapujára. Így aztán akadt is munkája rendesen Sági Máténak a piros-kékek ketrecében, bár az első húsz percet lehozta kapott találat nélkül.

Az első szünet után továbbra is kiegyenlített játékot láthattunk, melyben egy-egy emberelőnyt hagytak kihasználatlanul a csapatok. Igazság szerint ezekben a percekben nem rágták tövig a körmüket a szurkolók, akik ennek, és a hideg ellenére becsülettel buzdították a hazaiakat. A harmad második felében aktívabbá vált Vasas, ekkor többször is igazolta jó formáját a Titánok kapusa, Szeles Martin. Majd a 38. percben megtört a jég, egy vendég korongvesztés után Colin Campbell iramodott meg, remekül tálalt a kapu elé érkező Madácsi Benedek elé, aki nem hibázott, a tehetetlen Sági mellett a sarokba lőtt, 1-0.

A záró húsz perc első felében a Titánok tűzijátékot rendeztek Sági kapuja előtt, nem is egyszer, ám vagy a hálóőr volt jó helyen, vagy az irányzékkal volt baj. Mindenesetre érett az újabb hazai gól, ám meglepetésre szinte a semmiből mégis az angyalföldiek egyenlítettek. Az 53. percben egy kontratámadásból, rendkívül éles szögből Páterka Bence – akit a legutóbbi U20-as vb-n a legjobb magyar játékosnak választottak – lőtt a rövid felső sarokba, 1-1. A hajrát ugyan megnyomta a fehérvári alakulat, de nem tudták bepasszírozni a pakkot Sági mögé, így jöhetett a hosszabbítás, és a három a három elleni játék. Nem kellett sokáig várni a mindent eldöntő gólra, a 62. percben Péter Andor egyedül száguldott végig a vendégek harmadán, majd elegánsan elhúzta Sági mellett a korongot, és a hálóba továbbított, 2-1.

A fehérvári együttes legközelebb hétfő este 18.30-kor az Újpestet fogadja.