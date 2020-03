A Puskás Akadémia nemcsak labdarúgókat, hanem embereket is nevel

Takács Mihály 2014 májusa óta igazgatja Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiát. Feladata a szakmai munka felügyelete mellett a különböző területek tevékenységének összefogása, irányítása. Vele beszélgettünk az akadémiáról, és a jelenleg kialakult helyzetről.

2007-ben alakult az akadémia. Aki figyelemmel kísérte ezt a több mint egy évtizedet, láthatja, hogy ezen idő alatt beírták magukat a magyar futball történetébe. Az alapításkor milyen elveket fogalmaztak meg, hiszen akkor például nem volt szó arról, hogy az élvonalban élcsapatuk lenne?

– Közvetlenül az alapító (Orbán Viktor – a szerk.) szájából hangzott el, hogy embereket nevelünk, akik mellesleg a legmagasabb színvonalon futballoznak. Azok a gyerekek, akiket a rendszerünkön belül kiválasztunk, vagy a határon túl lévő gyerekek, akik nálunk folytatják a labdarúgás képzésében eltöltött éveket, itt találják meg a számításaikat. Nagyon fontos, hogy a magyar labdarúgásért dolgozunk, azért, hogy belőlük tehetséges labdarúgó, jó és nemzetközileg elismert játékos legyen. Azzal is tisztában vagyunk, hogy a számadatok tanúsága alapján arányaiban jól állunk. A Nemzeti Bajnokság osztályaiban több mint százharminc Puskás-nevelés játszik aktívan. Mindenkiből nem lehet játékos, ezért nekünk az is fontos, hogy a társadalom számára ezekből a gyerekekből milyen felnőttek válnak. Ennek érdekében jelenlegi rendszerünkben mindent megteszünk azért, hogy azok, akikből nem lesz élvonalbeli labdarúgó, továbbtanuljanak. A Testnevelési Egyetemmel szerződésünk van, amely lehetőséget biztosít arra, hogy növendékeinket a testnevelő tanári pályára irányítsuk. Ösztöndíjrendszerünkön keresztül egyéb területeken is tudjuk segíteni azokat, akik a felsőoktatást veszik célba, így akár orvostanhallgatóként vagy közgazdászként is tanulhatnak.

Az évek során szisztematikus fejlődés tapasztalható, több saját nevelésű labdarúgójuk jutott el a nagyválogatottig, rengetegen szerepeltek a különböző korosztályos válogatottakban, ezek szerint jó irányba haladnak?

– Az utóbbi hat évben végbement minőségi emelkedést mutatja például, hogy pillanatnyilag minden harmadik játékosunk korosztályos válogatott. Ez visszajelzés számunkra és a gyerekek számára is, hogy itt minden biztosított ahhoz, hogy töretlenül fejlődjenek.

Jelenleg összesen hány fiatalt képez az akadémia?

– 93 akadémistánk van, aki a kollégiumban lakik, és itt jár iskolába. Azzal az egyedülálló intézményrendszerrel rendelkezünk, amilyennel a világon is csak kevés klub büszkélkedhet. Mostanság olyan tendencia indult el a világban, hogy igenis kollégiumokat kell építeni, és akadémiákat fenntartani, mert így biztos pilléreken fog állni a klub, és az sem mindegy, milyen játékosokat képez. Ezt látjuk szerte a világban, mivel nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Real Madriddal, a Bayern Münchennel, a Sporting Lisszabonnal, vagy, hogy egy tengerentúli példát hozzak, a Flamengóval. Ők is ebbe az irányba indultak el.

Milyen szakembergárda dolgozik az akadémián?

– Mivel államilag finanszírozott sportakadémia vagyunk, minden egyes korosztályhoz több szakember kapcsolódik. Vezetőedző, másodedző, videó elemző, fizioterapeuta, kondicionáló edző, masszőr és a korosztályokhoz kapcsolódó egyéb szakemberek. Ezenkívül működik egy tudományos csoport, amely a játékosok teljesítményét, illetve egészségügyi állapotát monitorozza.

Mennyire könnyű megszervezni a tanulás és az edzések, mérkőzések egyensúlyát?

– Nagyon komoly és fegyelmezett szervezést, lebonyolítást igényel, és ez a szabályrendszer szigorú napi életritmust biztosít a gyerekeknek. Például van, ahol a reggeli iskola mellé délelőtti edzést is beillesztettünk. Általában egyébként minden nap iskolával kezdenek, és délután mennek ki a pályákra, ahol fél háromtól este fél nyolcig dolgoznak. Ebben van irányított edzés, illetve olyan szabad foglalkozás, ahol ők felnőtt szakember nélkül gyakorolhatnak. Ugyanis meg vagyunk győződve arról, hogy a labdával töltött idő minden egyes perce nagyon fontos.

Térjünk át a mára. Ilyen helyzettel még nem találkoztak, mint amelyet mostanság naponta megélünk. Önök hogyan tudják „tűzben tartani” az ifjakat?

– Legelőször is jogkövető magatartást tanúsítunk. Komoly intézménynek tartjuk magunkat, természetesen azokat a rendeleteket, amelyeket a kormány, vagy az operatív törzs hozott, mi is betartjuk. Óvjuk a munkatársainkat és a családokat. A gyerekeink otthon vannak, a tanáraink a távoktatás keretében tanítják növendékeinket. Délután pedig az edzőink a jelenlegi modern digitális eszközrendszerünkkel nyomon követik a személyre szabott edzésterveket. Ezáltal a szakembereink látják, s így ellenőrizni tudják, hogy megcsinálták-e a különböző gyakorlattípusokat.

A Puskás Akadémia szakmailag több Kárpát-medencei akadémiát segít. Hogyan történik ez most, hiszen azért nem kis távolságra van Felcsúttól Csíkszereda, vagy éppen Sepsiszentgyörgy?

– Ugyan nagy a távolság, de közel vannak hozzánk. Természetesen minden klubunk alkalmazkodik a különböző országok járványügyi intézkedéseihez. Otthon vannak a gyerekek, a szakembercsoportokkal tartjuk a kapcsolatot, ugyanazzal a módszerrel, ahogy nálunk dolgozunk. Megvan a Kárpát-medencei felügyeleti rendszerünk, a szakmai igazgatókon keresztül ellenőrizzük azt, hogy a személyre szabott edzések és a tanulás különböző formái hogyan működnek. Ők is, és mi is várjuk azt, amikor már akár kis csoportokban is, de el tudjuk kezdeni a munkát.