A Puskás Akadémia indulhat az El-ben

Egy nagyon jó iramú, lüktető mérkőzést játszott egymással a Puskás Akadémia és a Budapest Honvéd csapata. A Vál-völgyi csapat hátrányból fordítva nyerte meg a mérkőzést és vele együtt a bronzérmet történelmi tettet elérve.

A találkozón végig nagyszerű hangulat uralkodott, amiből mindkét szurkolótábor kivette a részét. Közel kétezren tekintették meg a helyszínen a mérkőzést.

Az első félidőben jobban kezdett a Puskás Akadémia FC, akik érezhetően támadó szellemben léptek pályára. Voltak olyan periódusok, amikor egyenesen odaszögezték a fővárosiakat a kapujukhoz. A Honvéd olykor nagyon pontatlanul játszott, amit a motivált Vál-völgyi csapat igyekezett kihasználni. A 18. percben például egy hatalmas helyzet adódott a felcsútiak előtt: a beívelt labdát fejjel a hosszúra küldte Gyurcsó, de a kapufáról kipattant a lövés, és Meissner elé került, aki ugyan a kapura lőtte vissza a labdát, ám azt bravúrral védte Tujvel. Az erős kezdés ellenére aztán jött a hidegzuhany és az első komoly helyzetéből vezetést szerztek a fővárosiak. Gazdag szöktette George Clayton, aki a védők mögé került, és hét méterről a bal felsőre lőtte a labdát, amibe már csak beleérni tudott Tóth Balázs: 0–1!

A gól láthatóan picit megfogta a Puskást, de gyorsan összeszedte magát és a 35. percben jött a válasz. A csapatkapitány Szolnoki Roland jobbról érkező beadását Nagy Zsolt öt méterről a kapuba fejelte: 1–1! Közben a másik mérkőzésen előnyhöz jutott a Ferencváros a Mezőkövesd ellen, ami akkor biztos dobogót jelentett a PAFC-nek. Több találat már nem esett az első félidőben.

A második játékrész is hazai rohamokkal indult, de komoly helyzet nem adódott egyik oldalon sem. A kispetiek továbbra is olykor hajmeresztő hibákat vétettek, nyoma sem volt az első félidő utolsó negyedében mutatott magabiztos játékuknak. A frissen beállt Kesztyűs például a Honvéd kaputól 17 méterre cselezgetni kezdett, amire majdnem ráfásztak, ugyanis a PAFC támadói elvették tőle, amiből van Nieff lőhetett kapura. Pisont István, a Honvéd megbízott vezetőedzője elégedtlen is volt a látottakkal. Viszonylag eseménytelenül telt a második játékrész egészen a 83. percig, amikor is a csereként beállt Slagveer megindult a jobb szélen, Uzoma már nem érte utol, a PAFC csatára pedig jobb felsőbe lőtte a labdát. Fordított a Puskás: (2–1)!.

A mérkőzés utolsó percei már az örömfutballról szóltak. A Puskás Akadémia FC győzelmével megszerezte a harmadik helyet és indulhat az Európa-liga selejtezőjében. A mérkőzést követően pedig átadták a bronzérmeket és a kupát!