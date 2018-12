A Puskás Akadémia idén már legyőzte a Pénzügyőrt

Nem jelenthet különösebb problémát a felcsútiaknak az NB III Nyugat csoportjának sereghajtója a labdarúgó Magyar Kupa 8. fordulójában.

Mondhatni kötelező feladatként tekinthet az élvonalbeli Puskás Akadémia labdarúgó­csapata a kedden 11 órakor Pasaréten megrendezendő Magyar Kupa-összecsapásra. Fortuna eddig kegyes volt a Vál-völgyi alakulathoz, Benczés Miklós együttese a Komárom és a Dunaújváros után harmadik NB III-as ellenfelét „fogyaszthatja el” az idei kiírásban. Erre annál is inkább nagy az esély, mert a Nyugaton mindössze 11 pontot összekaparó fővárosiak a többek között Visinka Ede irányította második csapattól is 2-0-s vereséget szenvedtek még augusztus végén.

– Az elmúlt szezonban kupadöntőt játszottunk, most is ez a célunk, ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, az ilyen összecsapásokat magabiztosan hozni kell. Jó kis hétközi meccs lesz, amelyen minden pályára lépő játékosnak a legjobb teljesítményét kell nyújtani. Ellenfelünk maximális tisztelete mellett az is fontos, hogy élvezzük a játékot – nyilatkozta a hétfői edzés után a Fejér megyeiek rutinos középpályása, Balogh Balázs.

A Pénzügyőr a 6. körben a Somogy megyei I. osztályú Nagyatádot gyűrte le Varga-Sebestyén Benjámin és Varga Bence góljaival 2-1-re, majd Pest megye első osztályának listavezetője, a Dabas-Gyón FC ellen Feil Máté találatával 1-0-ra nyert.

– A kupameccsek mindig nagyon fontosak számunkra, szeretnénk ugyanolyan kiválóan helytállni, mint tavaly, azaz be akarunk jutni a fináléba. Most olyan játékosok is megmutathatják tudásukat, akik a bajnokságban kevesebb játéklehetőséget kapnak. Biztos vagyok benne, hogy a Pénz­ügyőr felszívja magát ellenünk, úgyhogy nem számítok könnyű meccsre – közölte a 18 éves Bokros Szilárd, aki tavaly még az NB II-ben szereplő csákváriaknál szerezhetett tapasztalatot hasonló képességű együttesek ellen.

A PAFC kapujában ismét Varga Ádám kap helyet, akit eddig még nem avattak fel.

