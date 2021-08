A Puskás Akadémia és a Mol Fehérvár is győzelmi kényszerben

Foghíjas védelemmel utazik a Puskás Akadémia Zalaegerszegre. A súlyos, Pakstól elszenvedett vereség után kell kikecmeregnie a gödörből az előző szezon ezüstérmesének. Ugyanakkor a Mol Fehérvár FC az újonc Gyirmót FC Győr vendégeként javíthat helyzetkihasználásán.

Lehetséges kétszer ugyanabba a folyóba lépni?

A Puskás Akadémia hellyel-közzel bebizonyította, hogy igen.

Bizonyos tekintetben (és ez fontosabb, mint a futball) valamivel most jobb a helyzet, mivel nem a koronavírus-járvány tizedelte meg a felcsúti élvonalbeli klubot. Egész egyszerűen sérülések és eltiltások miatt került nehéz helyzetbe az együttes. Mert a Paks elleni 6-1-es fiaskó alkalmával felvillanó piros lapok egyike komoly következményekkel járt (egyébként a forduló öt mérkőzésén nyolc játékost küldtek idő előtt az öltözőbe).

Nagy Zsolt kiállítása automatikusan egy mérkőzésre szóló eltiltással járt, ám Joao Nunest, a védelem másik alapemberét az MLSZ fegyelmi bizottsága három bajnokira tiltotta el. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a csapatkapitány, Szolnoki Roland továbbra is sérült, meglehetősen drámai a helyzet a PAFC hátsó alakzatában. Nem mintha – ahogy ezt Hornyák Zsolt vezetőedző is megerősítette – a Paks elleni bajnokin működött volna a védelem. Sokkal inkább az ellenkezője mutatkozott, 4-1nél tulajdonképpen feladta a meccset a sárga-kék együttes.

Meg is lett az eredménye: a tolnaiak átgázoltak a Puskás Akadémián.

Ebből a szempontból is ismétli magát a sporttörténelem: az előző szezonban is kaptak egy nagy zakót a zöld-fehérektől, és ami szintén tény, az előző bajnokság elején is komoly gödörbe került a társaság. A Covid utáni öltözői villongásokon nagyon is úrrá tudott lenni a mester, és végül megtáltosodott a gárda.

Vajon ezzel a helyzettel, amelyet egy csúfos nemzetközi kupakudarc is tetéz, hogyan birkózik meg?

Meglátjuk vasárnap 17:45 órától a ZTE–PAFC bajnokin. Az előző szezonban egyik határszéli fellépésüket sem tudták megnyerni van Nieffék, legutóbbi derbijükön az exfehérvári Futács Márkó két hajrágóljával 4-1-re győztek a kék-fehérek.

A Mol Fehérvár FC 1-1-re végzett az első kanyarban a ZTE otthonában, jól játszott a Vidi, de elbukott két pontot. A Gyirmót FC Győr vendégeként javíthat helyzetkihasználásán Szabics Imre alakulata.

Történetük során három alkalommal találkozott egymással a két csapat az élvonalban. A 2016–17-es pontvadászatban mindhárom egymás elleni meccset nyerték a piros-kékek. Kétszer 4-0-ra, majd pedig 1-0-ra tudott győzni a Videoton. Az egyaránt triplázó Feczesin Róbert és Marko Scsepovics mellett Lazovics, Pátkai és Juhász Roland vették be a Gyirmót kapuját. A Mol Fehérvár FC jelenlegi keretéből Nego Loic, valamint a Vidi első számú kapusa, Kovácsik Ádám szerepelt mindhárom korábbi bajnoki összecsapáson.

Az Alcufer Stadion környékén nem változott sok minden a nyáron. A fehérváriakkal 2006-ban Magyar Kupát nyerő Csertői Aurél irányította, NB II-ben ezüstérmet szerzett együttes magyar magja együtt maradt. Erősítettek is, megszerezték az exdiósgyőri, koszovói válogatott Florent Hasanit és a korábban Kisvárdán játszó középhátvédet, Cornel Enét, a napokban pedig aláírt a négyszeres horvát U21-es válogatott védő, Frane Ikic is. A Vidiből végleg Gyirmótra szerződött Major Martin, Zeke Márió pedig kölcsönben szerepel a kék-sárgáknál. A kapus, Hársfalvi András sem ismeretlen Fehérváron, a 2018-as bajnoki cím és a 2019-es Magyar Kupa-győzelem megszerzésekor is a Vidi keretéhez tartozott.

A Mol Fehérvár FC alaposan rápihenhetett a szombaton 20.30 órakor kezdődő összecsapásra, hiszen az első fordulóbeli, Zalaegerszegen elért 1-1-es döntetlen után szeptemberre halasztották a Fradi elleni bajnokit. A Gyirmót FC Győr a nyitányon hazai pályán ikszelt az MTK-val, míg Kisvárdán 2-1-es vereséget szenvedett.

– Rendkívül nehéz meccsre számítok. Az eddigi két forduló alapján azt mondhatom, hogy a Gyirmót nagyon szervezetten védekező csapat, a kontratámadásaik pedig veszélyesek – vélekedett a klub honlapján Rus Adrián, a fehérváriak hátvédje. – Nem lesz könnyű feltörni a védelmüket, nagyon fontos, hogy a lehetőségeinket jó százalékban értékesítsük, hátul pedig stabilnak kell maradnunk. Az első fordulóban, Zalaegerszegen a meccs nagy részében jól játszottunk, de ott a helyzetkihasználásunk nem volt az igazi, ebben mindenképp javulnunk kell. Bízom benne, hogy sok szurkoló elkísér minket Gyirmótra is.

Ami a helyzetkihasználást illeti: a Vidi két játékost igazolt a héten, bár, a védekező középpályás ukrán Makarenkótól nem elsősorban gólokat vár a szakmai stáb. A gamb iai csatártól, Lamin Jallowtól viszont igen. A Vicenzában legutóbb 21 meccsen 3 gólt szerző támadó Magyarországon talán eredményesebb lesz. Technikai akadály nem gátolja őket abban, hogy akár már a Gyirmót ellen játszanak, azonban kérdés, hogy a szakmai stáb mit lát jónak.