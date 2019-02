A Puskás Akadémia elsőként rabolt pontokat a MOL Vidi FC új otthonából

Megyei rangadóval rajtolt az OTP Bank Liga labdarúgó NB I tavaszi idénye. A 19. fordulóban a MOL Vidi FC a kötelező győzelem reményében fogadta a Puskás Akadémiát. Csalódnia kellett.

Szokatlan, de immár valóság, a magyar futball kezd felzárkózni az európai labdarúgáshoz. Színvonalban és eredményességben egyelőre még csak a Vidi mutatta a feléledő erőt a 2018-as Európa-liga szerepléssel, azonban a létesítményhelyzet látványos javulása miatt már a bajnoki ritmus is a tőlünk nyugatabbra eső versenyprogramra hajaz. Az utóbbi években nem kezdődött ilyen korán a pontvadászat tavaszi idénye, mint most. A szurkolók nem is vették fel még igazán a tempót, lassacskán szállingóztak szombat késő délután a MOL Aréna Sóstó felé azon fanatikusok, akik a Vidi Puskás Akadémia elleni fellépését választották kikapcsolódásul. Voltak akik nosztalgiázni szerettek volna a derbi előtt, de csalódniuk kellett, nem jutottak be a már berendezett, de még meg nem nyitott Vidi-múzeumba…

Így maradt a csendes hangolódás az impozáns lelátókon. A piros-kék hívek láthatták, ahogy a Puskás kezdői között melegített a télen igazolt Kamen Hadzsiev, s morfondírozhattak azon, hogy a bajnoki aranyért vívott harcban legnagyobb vetélytársként számon tartott Ferencváros úgy költött a télen, mint Petőfi Sándor, míg a fehérváriak Elek Ákossal és Futács Márkóval erősítettek. Előbbi ott is volt a középpálya tengelyében.

Az ő labdájával ugrott volna ki Scsepovics már az első támadásból, de Bokros a szezon „leggyorsabb sárga lapja”-címre pályázott, lerántása után Kassai a 32. másodpercben mutatta fel a kártyát. A Vidi volt aktívabb, mégis a Puskás egy-két híve kiabálhatott a 7. percben. Urblik József 28 méterről, jobbal bikázott a labdába, amely a kissé kint helyezkedő Kovácsik felett a bal felső sarokba vágódott. Elképesztő bombával vezetett a Puskás. Pedig lett volna mit törlesztenie a Vidinek. A legutóbbi, viharos randevún a felcsútiak gyűjtötték be a három pontot. A hazaiak sokáig nem találtak fogást a rendkívül szervezetten, s lendületesen futballozó Puskáson. Agresszíven játszottak a vendégek, már a felezővonalnál, sőt több esetben a hazai térfélen letámadták a Nikolics-legényeket. A 24. percben egy bal oldali szabadrúgással tért vissza a meccsbe a Vidi. Huszti tekerte be középre, Elek Ákos pedig 11 méterről éppen Hegedüs kapus ölébe fejelte a labdát. A Puskás továbbra is könnyedén jutott a fehérvári tizenhatoson belülre, előbb Kiss Tamás lövését kellett blokkolnia Stopirának, majd Heris centerezése suhant el a kapu előtt. A félidő végéhez közeledve alább hagyott a felcsútiak lendülete, ezt használta ki Stopira. Három ember között ívelt középre, Scsepovics azonban a kapu mellé bólintott.

Marko Nikolicsnak sem ízlett a fehérváriak alárendelt szerepe, így a szünetben változtatott, Elek Ákos helyett egy újabb csatárt, Armin Hodzicot küldte be. Már a Vidi irányított, de nehezen dolgozott ki helyzeteket. Az 53. percben Stopira éles szögből lőtt, Hegedüs védett. Aztán az ellentámadásból létszámfölényben iramodott meg a Puskás, de Gonzalo Vega a beadás helyett lövést választott, Kovácsik védett nagyot. A PAFC hálóőrének is résen kellett lennie, egy szöglet után Hodzic a kapunak háttal ollózott, majd Stopira keresztlabdája után a rövidre lőtt közelről. 25 perc volt hátra, mikor Nikolov szöglete nyomán Juhász fejesét védte bravúrral Hegedűs, a mezőnybe pattanó labdát Huszti bombázta a kapu fölé. Érett az egyenlítés, Hodzic labdája nem sokkal tévesztett célt, majd a bosnyák támadó emelése pattogott a jobb kapufa mellé. De hiába a fölény, a fellazult védelem hibáit Radó András büntette, ziccerben gurított a bal alsóba, 0-2. Futács Márkó beállt, majd a gyorsan begyűjtött sárgája után 7 méterről fejelt, de védett a Puskás portása. Teljesen tanácstalan volt a Vidi, így Arabuli könnyedén zárhatta le a mérkőzést, 0-3. A bajnoki címvédő csúfos veresége még nagyon sokba kerülhet.

Jegyzőkönyv MOL Vidi FC–Puskás Akadémia FC 0-3 (0-1) MOL Aréna Sóstó, 2980 néző. Vezette: Kassai (Theodoros, Kóbor) MOL Vidi FC: Kovácsik – Nego, Fiola, Juhász, Stopira – Nikolov, Elek (Hodzic, a szünetben), Pátkai – Milanov (Tamás K., 72.), Huszti (Futács, 72.) – Scsepovics. Vezetőedző: Marko Nikolics. Puskás: Hegedüs – Bokros, Hadzsiev, Heris, Szolnoki – Varga J. – Kiss T. (Latifi, 81.), Gonzalo Vega (Arabuli, 75.), Urblík, Tamás N. (Szakály P., 89.) – Radó. Vezetőedző: Radoki János. Gól: Urblik (7.), Radó (71.), Latifi (89.) Sárga lap: Stopira (14.), Milanov (34.), Fiola (54.), Futács (73.), Hodzic (84.) illetve Bokros (1.), Kiss T. (48.) Kiállítva: –

Vezető képünk archív felvétel, illusztrációként szolgál!