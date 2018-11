A Porto ellen is nyerni tudott, hibátlan az Alba Fehérvár kosárcsapata

A negyedik sikerét is megszerezte az Alba Fehérvár a kosárlabda-Európa-kupában, a Portót 72-70-re verték a Gáz utcában.

A megoldandó feladvány roppant egyszerű volt: amennyiben az Alba kosárcsapata nyer, biztosan továbbjut a FIBA Europe Cup első csoportköréből a másodikba, függetlenül a további összecsapásoktól. Ha veszít, akkor is nagyon komoly esélye marad a továbblépésre, de a fehérváriak érthetően nem akartak számolgatni. A kiváló pozíciót a korábbi összecsapásoknak köszönhették az F jelű kvartettben, mindhárom alkalommal győztesen vonultak le a parkettről. Portóban hosszabbításban nyertek, aztán két hazai összecsapás következett, a bolgár Rilski Sportist gárdáját magabiztosan, az olasz Varese csapatát hatalmas csatában verték, ezzel a csoport élére ugrottak. Ezen kiváló pozíciót szerették volna tovább őrizni.

A meccs első pontjait Sasa Borovnjak szerezte középtávolról, Cartwright azonnal válaszolt távolról. A folytatásban a luzitánok jártak kicsivel előrébb William Sheehey megmozdulásaival, de két pontnál nagyobb különbséggel vezetni nem tudtak. Lóránt révén rendre egalizált a házigazda, sőt, a vezetést is átvette. Ismét a vendégeknél volt a szűk előny, aztán Filipovics is megkezdte a pontok gyűjtögetését, 15-11-es állásnál a déliek trénere időt kért. Filipovics a folytatásban is elemében volt, a portóiak is eszméltek, felváltva estek a pontok, aztán Sheehey és Pinto megmozdulásaival egyenlítettek a mediterránok, Dzunic Branislav időt kért az első negyed zárása előtt két perccel, 17-17. Sheehey büntetőit a gyűrűbe küldte, a látogatók fordítottak, Dzunic cserére szánta el magát, Filipovics helyett Keller Iván érkezett a parkettre.

Pontatlanok voltak a hazaiak, az első negyed végén 18-21 állt a táblán. Boric Barac duplával jelentkezett, az Albában korábban mindig megbízható Heath nem találta a ritmust, büntetőit sem értékesítette, de a többiek sem remekeltek. Ellenben ­Barac kintről sem rontott, Prostan közelről, hirtelenjében ellépett a Porto, Dzunic időt kért, 21-30. Ez sem segített, Sheehey és Soares is beköszönt, a portugálok minden szögből betaláltak, 24-40. Kapkodott a Fehérvár, aztán Freeman végre eredményes volt, majd kétszer Filipovics is, azonban mivel a portugálok sem csüggedtek, félidőben 36-48-as eredményt mutatott a kivetítő.

Barac, majd Borovnjak pontjaira Heath kétszer válaszolt, ami arra volt elég, hogy ne lépjen el nagyobb különbséggel a vendég, aztán Soares dobott valószínűtlenül bravúros kosarat, amelyet a bírók érvénytelenítettek, mert időn túl esett. Jordan Heath korlátlan úr volt a palánk alatt, közelített az Alba (43-53), azonban Soares magabiztosan tüzelt kintről, ismét nőtt a differencia. Filipovics helyett Keller Iván kapott bizalmat, irányítóban az ütemet nem találó Cartwright helyett Tóth Péter érkezett. Őrizte tízpontos előnyét a Porto, Heath belelendült, Moncho Lopez időt kért. Heath és Pinto dobált eredményesen, a záró tíz perc előtt 53-58-nál jártak a felek. Freeman és Heath révén gyorsan egalizáltak a fehérváriak, sőt, Keller révén a vezetést is átvették. Freeman sem hibázott messziről, Lopez a vége előtt öt perccel időt kért, 65-59. Komoly izgalmak következtek, végül 72-70-re nyert a Fehérvár.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

JEGYZŐKÖNYV

Alba Fehérvár–FC Porto 72-70 (18-21, 18-27, 17-10, 19-12)

FIBA Europe Cup, F csoport, 4. forduló , Alba Regia Sportcsarnok, 1500 néző, vezette: Kardum (horvát), Vitkauskas (litván), Oliot (francia).

Alba: Cartwright 3/3, Filipovics 12, Freeman 16/9, Lóránt 12/3, Heath 15/6. Csere: Bullock 2, Keller 7, Boykins 5, Tóth P. –. Vezetőedző: Dzunic Branislav

Porto: Prostran 8/6, Sheehey 16/3, Soares 11/3, Barac 10/6, Borovnjak 8. Csere: Araujo –, Monteiro 2, Pinto 13/3, Ventura –, Queiroz 2, Voytso –. Vezetőedző: Moncho Lopez