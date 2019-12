A Pakstól elszenvedett fiaskó után simán nyert a Fehérvár

A három pont reményében lépett pályára az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 16. fordulójában. Az év utolsó bajnokiján nem szakadt meg a Vidi jó sorozata Kisvárdán, újra nyert.

Csupán egy helyen változtatott Joan Carrillo a legutóbbi összecsapáson, a Paks ellen kezdő Vidin, Nikolov kikerült, míg Adrian Rus helyet kapott a csapatban, de szerkezetben egy komoly változást hozott. Rus ugyanis a védelem jobb oldalán kapott feladatot, Nego Loic pedig feljebb lépett a középpálya jobb szélére.

Már a 2. percben kínos pillanatokat élhettek át a fehérváriak. A meccs első szögletét küldték be középre a bal oldalról a hazaiak, egy lefejelt labdát pedig Tsukalasz másfél méterről pofozta a gólvonal mögé, azonban Berke játékvezető azonnal jelezte: lesen volt a várdai vitéz, nincs gól. Juhász Roland azért nem volt rest néhány keresetlen szót intézni társaihoz, mert bizony a védelem megint csak tétlenül szemlélte az eseményeket. Némileg hathatott a korholás, mert a 7. percben Kovács István mesterien ugratta ki Futács Márkót, ziccerben vezethette kapura a labdát, de 11 méterről ballal beleszúrt, de a jobb kapufa mellé helyezett. Az első negyedóra végén megint Kovács adott parádés passzt, Petrjak lépett meg őrzőjétől, s 8 méterről nem tudta átemelni a kivetődő exfehérvári kapuson, Zöldesi Illésen. Az ősz, az év utolsó összecsapását a tabella hetedik helyéről váró Kisvárda a kontrákra alapozta játékát, de felállt védelem ellen sem volt veszélytelen, mint például akkor, mikor Protics kemény centerezését Grozav a kapu mellé belsőzte. Nem találta el a kaput Ivan Petrjak sem, aki azután tekert 17 méterről mellé, hogy remekül kényszerítőzött Futáccsal. A 42. percben a várdai védelem segítsége is kellett a fehérváriak vezetéséhez. Egy gyorsan elvégzett szabadrúgás nyomán Stopira iramodott meg a bal oldalon, centerezését pedig a Futácsot megelőző Rubus lőtte estében a jobb sarokba, öngól, 0-1. A szünet előtt az előkészítő, a december 9-én magyar állampolgárságot szerzett Stopira növelhette volna az előnyt, egy tetszetős labdajáratás végén a kapu fölé durrantott.

Dajka László kettőt is cserélt a szünetben, de nem tudott kibontakozni a Tischler Patrik segítette kisvárdai offenzíva, mert a 47. percben Kovács István húzott le az alapvonalig a jobb oldalon, középre emelt, a nem éppen égimeszelő Pátkai Máté pedig 4 méterről bólintott a kapu közepébe, 0-2. Megélénkültek a kisvárdai támadások, Tischler, Hugo Seco és Grozav is helyzetbe került, de nem jártak sikerrel. Lüktetett a játék, Rus 14 méteres lövését Zöldesi védte, majd Stopira kapu mellé szálló fejesét követően Tischler helyezett pontatlanul a kontra végén. A korábban Fehérváron is megforduló csatár igen aktív volt a végén, be is talált – igaz, lesről. Elek Ákos aztán gondolt egyet a hajrában, 30 méterről ballal tüzelt, a keresztlécet találta el. Szépíthetett volna a Várda, Grozav 23 méteres szabadrúgását Kovácsik védte.

A MOL Fehérvár FC győzelmét nem fenyegette a Kisvárda, így a piros-kékek diadallal zárták az őszi idényt.

Jegyzőkönyv

Kisvárda Master Good–MOL Fehérvár FC 0-2 (0-1)

Kisvárda, 2735 néző. Vezete: Berke B. (Vígh-Tarsonyi, Szalai B.)

Kisvárda: Zöldesi – Hej, Kravcsenko, Rubus, Protics – Lucas, Karaszjuk (Bumba, 71.) – Gosztonyi (Tischler, a szünetben), Tsukalasz, Kovácsréti (Seco, a szünetben) – Grozav. Vezetőedző: Dajka László.

Fehérvár: Kovácsik – Stopira, Muszliu (Fiola, 92.), Juhász, Rus – Pátkai, Elek, Nego – Petrjak (Nikolov, 75.), Kovács – Futács (Milanov, 88.). Vezetőedző: Joan Carrillo

Gól: Rubus (öngól – 42.), Pátkai (47.)

Sárga lap: Lucas (16.), Hej (55.), Seco (83.) illetve Pátkai (59.), Rus (86.), Muszliu (86.)