A Paks érkezik elsőként a MOL Aréna Sóstóba

A labdarúgó OTP Bank Liga NB I. 2. fordulójában gólzáporos döntetlent három ponttal záruló összecsapásra cserélne a MOL Fehérvár FC.

A támadófutball szerelmesei egészen biztosan kellemes emlékként idézik fel a Vidi Zalaegerszeg otthonában elért 3-3-as döntetlenjét az elmúlt fordulóból, a fehérvári fanatikusok – és játékosok – szeme előtt azonban az első győzelem megszerzése lebeghet. Minderre immáron hazai pályán minden lehetőség adott, a nyitány során otthon 2-1-es vereséget szenvedő paksiak megingását kell kihasználniuk az EL-selejtezőkre készülő Nikolicséknak. Van is miért visszavágniuk a piros-kékeknek, a legutóbbi idény során egyszer randevúztak Fehérváron a felek, akkor Szabó János és az azóta Egerszegre távozó Könyves Norbert találatai révén 2-0-s tolnai siker született.

Legutóbb pedig 2017. november 25-én győzött pályaválasztóként a Vidi a paksiak ellen, úgyhogy ennek a negatív sorozatnak is pontot tehetnek a végére.

A találkozót megelőzően az első fordulóban egy kapu előtti kavarodást követően gólt szerző újonc, Evandro nyilatkozott a fehérvári klub honlapjának.

– Egyfelől boldog vagyok, hiszen az első vidis tétmeccsemen sikerült gólt szereznem az NB I.-ben, másfelől viszont csalódottság is van bennem az eredmény miatt, úgy érzem, két pontot veszítettünk az első fordulóban. Ezen a héten nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a hibáinkat kijavítsuk. Nagyon várom már, hogy bemutatkozhassak hazai környezetben, a MOL Aréna Sóstóban is. Külön öröm számomra, hogy erre a találkozóra már a 3 éves gyermekem is kilátogathat, ez lesz az első alkalom, hogy vidis felszerelésben láthat játszani. Hazai környezetben szeretnénk szurkolóinkat nemcsak jó játékkal, de győzelemmel is kiszolgálni.

A találkozó pikantériája, hogy Nikolics (124 gól) és Böde Dániel (131) személyében az NB I. két legeredményesebb futballistája veszélyezteti majd a kapukat, így az ő külön párbajukra is érdemes lesz figyelmet fordítani. A szombaton 21 órakor kezdődő összecsapás a 34. első osztályú bajnoki lesz a két csapat közös történelmében, hat paksi siker mellett a Fehérvár kereken huszadik győzelméért futhat ki a hazai gyepre.