A PAFC megkezdte a ráhangolódást

Miniedzőtábor­ban készül a Puskás Aka­démia FC élvonal­beli bronz­érmes csapata az előttük álló, bizonyára kihívásokkal teli szezonra.

A szerdai első edzés után „külső helyszínen”, Tapolcán edzettek, majd csütörtökön extenzív futás, illetve a labdás gyakorlatok voltak terítéken, melyeket két csoportban hajtottak végre. Szolnoki Roland, a csapat kapitánya már nagyon várta, hogy újra találkozzon a srácokkal. Feltöltődve vetette bele magát a munkába.

– Jó volt egy picit otthon lazítani. Első héten pihenhettünk, majd a második héttől már megkezdődtek az egyéni feladatok. Remek látni, hogy valamennyien jó állapotban tértünk vissza. Felőlem akár jövő héten is kezdődhetne az idény, jöhetnek a mérkőzések – mondta viccesen.

– Komolyra fordítva a szót, szerencsések vagyunk, hogy még van időnk, amire szükségünk is van. Folyamatosan formálódik a keretünk, jöttek már új játékosok is (érkezni is fognak a hírek szerint – a szerk.), akiknek szükségük van arra, hogy beilleszkedjenek. Most az a legfontosabb, hogy a rajtra összeálljon teljes egészében a csapat. Örülünk, hogy itt vagyunk, és a futások után már megkezdődhettek a labdás gyakorlások is. Érdekesség, hogy az első fordulóban augusztus 15-én azzal a Budapest Honvéddal találkozik a Vál-völgyi csapat, amellyel a bajnokságot is befejezte.

– Ez egy teljesen más mérkőzés lesz. Új edzőjük van más felfogással, így vélhetően más focival is rukkolnak elő. Nekünk viszont csak magunk­kal kell foglalkoznunk. A legfontosabb az, hogy hazai pályán itthon tartsuk a három pontot, más célunk nem is lehet.

Végül elárulta, egy­előre nem beszédtéma az öltözőben az Eu­rópa-liga-­szereplés, de egyben biztos, bátornak kell lenniük, ha eredményesek szeretnének lenni a sorozatban.