A PAFC ismét legyőzte a 60. percig alvó MOL Fehérvár FC-t

Semmit nem bíztak a véletlenre, de bíztak Fortuna segítségében a MOL Fehérvár FC és a Puskás Akadémia FC labdarúgói az OTP Bank Liga 13. fordulójának megyei rangadóján.

Nem lehet a babonára fogni, hogy a 13. forduló riasztotta volna el a futballbarátokat a listavezető MOL Fehérvár FC és a negyedik Puskás Akadémia FC összecsapásáról, így csak találgatni lehet, miért hozott majdnem negatív nézőcsúcsot a két Fejér megyei egylet csatája, a Kaposvár elleni nyitó fordulóban voltak kevesebben a lelátón. Közrejátszhatott a már téliesre forduló hűvös este, vagy talán a magyar labdarúgó-válogatott kilátástalanul halvány teljesítménye az Eb-selejtező végén. Annyi bizonyos: családias hangulatban futott a gyepre a két gárda, pedig a pillanatnyi helyezések és a pontok bezsebelése utáni vágy mindenképp rangadóvá emelte a presztízst amúgy sem nélkülöző párosítást.

A fehérváriaknál újra a kezdőben kapott helyet Juhász Roland, s Hangya Szilveszter is, míg az gólfelelős szerepét most Futács Márkó kapta annak ellenére, hogy a 13. fordulóig szintén hét találatig jutó Armin Hodzic két gólt is szerzett legutóbb a bosnyák válogatottban. A felcsúti oldalon Gyurcsó ismét kezdő volt, s Hornyák Zsolt bizalmat szavazott Gol-Gol Mebrahtunak is. Rendkívül harcos csapatot küldött ki a Puskás trénere – öt támadó volt pályán a nyitányon –, s az első percekben nem is engedték labdához a Vidit. A 3. percben második szögletét végezhette el a PAFC, s David Vanecek 6 méterről zavartalanul vette a combjára a labdát, majd vágta a léc alá, 0-1. Hamar válaszolhatott volna a piros-kék alakulat, Petrjak a jobb oldalon tűnt fel, remekül centerezett középre, de labdájáról mindenki lekésett. Ezután érthetően a fehérváriak uralták a játékot, a Puskás inkább visszazárt, mégis, a 18. percben szépen játszotta át a Vidi a felcsúti védelmet a jobb oldalon. Nego ívelt a kapu elé, ahol Futács Márkó 5 méterről fejelt a keresztlécre. De ezt leszámítva rendkívül enervált volt a hazaiak futballja, s a 27. percben a PAFC-nak elegendő volt egyszer átlépnie a felezővonalat, máris kétgólosra növelte fórját. Jól egyérintőztek a felcsútiak a tizenhatosig, Knezevic finom passza után Gyurcsó Ádám előtt adódott ajtó-ablak helyzet, s 12 méterről belsővel tekerte a labdát a bal sarokba, 0-2. Ekkor fütyült először a fehérvári publikum, majd mikor tanácstalanul passzolgattak hátul a játékosok, már rigmusban is hangot adtak nemtetszésüknek.

A szünetben kettőt is cserélt Marko Nikolics, a szürkén futballozó Milanov, Pantics duó helyett Kovács István és Armin Hodzic próbált színt vinni a játékba. Nem igazán sikerült, sőt, a túloldalon Henty cifrázhatta volna, de életerős löketét Kovácsik lábbal védte. Tíz perc telt a második félidőből, mikor Petrjak megcsinálta a nehezét, Futácshoz passzolt, aki 6 méterről a kapu fölé emelt. Az 59. percben pedig eldönthette volna a meccset Josip Knezevic. A horvátot előbb Muszliu buktatta gólhelyzetben, majd a sértett büntetőjét Kovácsik Ádám védte nagy vetődéssel. Mozgékonyabbá vált a Fehérvár, hajtott a szépítésért, de a Puskás zárta le a meccset. Knezevic zseniális indítással ugratta ki Gyurcsót, aki Kovácsikot is kicselezve gurított a bal alsóba, 0-3. A legvégén mentette meg becsületét a Vidi, Zsóri szöglete nyomán Juhász Roland fejelt a hálóba, 1-3.

Jegyzőkönyv

MOL Fehérvár FC–Puskás Akadémia FC 1-3 (0-2)

MOL Aréna Sóstó, 3365 néző. V.: Karakó Ferenc (Berettyán, Szécsényi)

MOL Fehérvár FC: Kovácsik – Nego, Juhász, Muszliu, Hangya – Nikolov, Pantics (Kovács I. a szünetben) – Pátkai – Milanov (Hodzic, a szünetben), Petrjak (Zsóri, 61.) – Futács. Vezetőedző: Marko Nikolics

PAFC: Hegedűs L. – Szolnoki, Spandler, Hadzhiev, Meissner – van Nieff, Knezevic – Mebrahtu (Radics, 76.), Henty (Sós, 87.), Gyurcsó – Vanecek. Vezetőedző: Hornyák Zsolt

Gól: Juhász R. (90.) illetve Vanecek (3.), Gyurcsó (27., 71.)

Sárga lap: Kovács I. (34.), Nikolov (48.), Muszliu (59.), Petrjak (60.), Nego (68.) illetve van Nieff (29.), Spandler (34.), Szolnoki (89.)

Vezető képünk illusztráció!