A PAFC elsőként a Csákvárral tesztel

Szombaton 11 órakor az élvonalbeli Puskás Akadémia labdarúgócsapata a másodosztályú Aqvital FC-t látja vendégül.

A Puskás Akadémia és az Aqvital FC Csákvár között olyannyira szoros a kapcsolat, hogy a vendég vértesi alakulat játékosai legtöbbször Felcsúton, kifogástalan körülmények között készülhetnek soros bajnokiukra. A helyzetet az is megkönnyíti, hogy a látogatók szakmai munkáját most az a Visinka Ede látja el, aki nem is olyan rég még a PAFC NB III-as gárdáját trenírozta. Ezért semmi meglepő nincs abban, hogy első edzőmérkőzésüket is egymás ellen vívják.

Nagy volt a mozgás a héten a hazaiaknál: az eddig kölcsönben szereplő Sós Bence a Viditől, Huszti András Tiszakécskéről érkezett, míg Liridon Latifi Moldáviába, Osváth Attila Paksra, Molnár Gábor pedig Mezőkövesdre távozott végleg.

Három fiatal hosszabbított a Váli-völgy szívében, Bokros Szilárd, Skribek Alen és Tamás Nándor egyaránt több évre írt alá.

Ha már az ifjak: értesüléseink szerint ezen játékosok akár Csákváron is labdába rúghatnak az új fiatalszabálynak köszönhetően, kiegészülve Kiss Tamással és a fentebb említett Husztival. Az Aqvital FC így is jórészt a Puskásból „táplálkozik”, mivel Kocsis Bence, Major Gergő, Mim Gergely és Sipos Zoltán is követte Visinkát új munkahelyére. Rajtuk kívül Csató Martin Dorogról, Tányéros Ádám Budaörsről, Albert István pedig Ceglédről csatlakozott a Merkantil Bank Liga tavalyi tizenegyedikjéhez. Egy csapatra való labdarúgó azonban másutt folytatja, valamint ketten próbajátékon vesznek részt a kék-sárgáktól: – Galambos Ádám a Diósgyőr, Farkas Aurél a Mezőkövesd szakvezetését kívánja meggyőzni szerződtetésükről.