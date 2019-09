A nyáron érkező idegenlégiósokat lenyűgözte a fehérvári publikum

Győzelemmel nyitott hazai jégen a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapata, a három pont megszerzésén kívül pedig a csapat és szurkolói összhangja is bizakodásra adhat okot.

Két fordulót követően egy győzelem és egy vereség a fehérvári hokisok mérlege, ám a száraz tényeken túl sportpszichológiai szempontból is rendkívül fontos volt, hogy a pénteki, 5-0-s klagenfurti vereség után azonnal tudott javítani az együttes. Úgy tűnik tehát, hogy az első jelekkel szemben nem ragadt be az együttes a rajtpisztoly eldördülése után, amiben komoly szerepet játszott a Linz elleni siker során megállás nélkül kedvenceiket buzdító hazai közönség is.

– Kiélezett mérkőzést játszott a két csapat, mindenkinek rengeteg lehetősége volt a gólszerzésre – nyilatkozta a mérkőzést követően Hannu Jarvenpaa vezetőedző – Végül mi szereztünk egy gólt, ami egyben menny és pokol volt számunkra, keményen nyomtak az egyenlítésért a vendégek. Pénteken Klagenfurtban szenvedősen alakult a játékunk, de most sikerült kijavítanunk a hibákat. Ki kell még emelnem mindkét hálóőrt, hiszen David Kickert a Linz, Michael Ouzas pedig – volt csapata ellen játszva – a mi kapunkban nyújtott nagyszerű teljesítményt.

A Linz elleni találkozó hősévé a végül győztes gólnak beillő első találat szerzője, Andrew Yogan vált, aki az Innsbruck csapatától érkezett a nyár folyamán.

– Jól éreztük magunkat a jégen, mindenki tudta, hogy milyen fontos a három pont megszerzése. A jégen nyújtott jó teljesítményünkben közrejátszik az öltözői hangulat is, mindenki jól kijön mindenkivel – jó érzés olyan együttesben játszani, ahol tudnak egymásért küzdeni a játékosok. Sikerült csapatként játszanunk, nemcsak támadásban hanem védekezésben is, ezt kell folytatnunk a jövőben is. Edzésről edzésre azon dolgozunk, hogy a kialakított helyzeteinkből többet gólra tudjunk váltani, mint vasárnap.

Michael Ouzas volt csapattársaival nézett farkasszemet vasárnap este, és bár a linzi nehéztüzérség nem kímélte – 36 lövést kapott a 60 perc során –, rendületlenül állta a sarat, és végül kapott gól nélkül hozta le a találkozót.

– Nagyszerűen játszott az egész csapat, én csak tettem a dolgomat, amihez rengeteg segítséget kaptam tőlük. Nem az egyéni dicsőséget keresem, azért vagyok boldog, mert megszereztük mindhárom pontot egy nagyon fontos mérkőzésen. Nehezen leírható, milyen érzés ez előtt a közönség előtt játszani, de annyit elmondhatok, hogy nagyszerű. A mérkőzés után, mikor az ember nevét kiabálja több ezer ember, az azért nem mindennapi érzés. Nagyon hálás vagyok nekik a támogatásukért, csakúgy mint a linzi szurkolóknak (akik egy Ouzast éltető transzparenssel jelezték a vendégszektorból, továbbra is tisztelik volt kapusukat – a szerk.). Várom az elkövetkező hazai mérkőzéseinket és a közönséggel való közös ünneplést a sikerek után.

Nem is kell sokáig várnia az újabb hazai fellépésre a kék-fehér gárdának, hiszen a Hydro Fehérvár AV19 az előttünk álló hétvégén szombat-vasárnap is itthon lép majd jégre, ahol előbb a Dornbirn, majd az Innsbruck együttesét fogadják.