A nyári játékok helyszínén edzenek

A 2019-es versenyidőszak kiemelten fontos az öttusázók számára, hiszen a hamarosan rajtoló szezonban már kvalifikációt lehet szerezni a tokiói nyári olimpiára.

Nem volt sikerektől mentes a 2018-as esztendő a magyar öttusázók számára. Azonban most talán kettőzött erővel vetették bele magukat az alapozó munkába, hiszen a hamarosan kezdődő jövő évi versenyidőszakban elért eredmények már akár olimpiai kvalifikációval is kecsegtethetnek. Semmit nem bíznak a véletlenre a magyar öttusa válogatott háza táján, hiszen a felkészülés első edzőtáborát Japánba szervezték. 25 versenyzőből álló csapat utazott ki a Tokiótól 150 kilométerre lévő állomáshelyre, ahol két héten át edzőtáboroznak a rutinos, sok világversenyt megélt pentatlonisták, s a feltörekvő fiatalok.

A Volán Fehérvár olimpikonja, Demeter Bence nemrég bokaműtéten esett át, így ő nem tarthatott a sporttársakkal, de Kovács Sarolta természetesen már beleszagolt a Tokió felől fújó olimpiai szellőbe. Nem csak neki, de az Alba Öttusa SE kiválóságának, Alekszejev Tamarának is minden vágya, hogy már 2019-ben kiharcolja a lehetőséget arra, hogy visszatérhessen Japánba, a 2020- as nyári játékokra. A fehérvári öttusázók közel két héttel ezelőtt kezdtek el tréningezni, így még nem teljes gőzzel végzik a rájuk kiszabott munkát. A japán edzőtáborban is eleinte ráhangoló, felvezető edzéseket végeznek a sportolók, de borítékolható, hogy hamarosan teljes intenzitással készülnek, valahol a gondolataik mélyén már Tokióra fókuszálva. Hogy ne csak megérintse őket az olimpia szele, hanem valódi részesei lehessenek a világ legfontosabb sporteseményének.

