A női után fedélzetre lépett a férfigárda is

Megkezdte a felkészülést a Bregyó-közi Sportcentrumban a MÁV Előre-BERICAP férfi NB I-es röplabdacsapata a 2020/21-es szezonra új vezetőedzője, Gelencsér Balázs irányításával.

Két hónappal ezelőtt felszállt a fehér füst, és kiderült, hogy ki fogja dirigálni a tavalyi idényben több edzőváltáson is átesett kék-fehér alakulatot. Mint ismeretes Németh Ödön az előző szezon kellős közepén távozott, helyét az addig a fiatalokkal foglalkozó Gazsi Péter vette át. Ő aztán az utolsó fordulóra átadta a stafétabotot Csizmadi Andrásnak, aki már ekkor jelezte, hogy vezetőedzői pozíciója rövid időre szól. Így a klubnak más megoldás után kellett néznie, és régi játékosa Gelencsér Balázs személyében újfent a fehérvári egyesülethez ezer szállal kötődő szakember dirigálja a továbbiakban a csapatot.

A 44. évében járó Gelencsér Balázs a 2000-es években az akkori fehérvári NB I-es csapatban szerepelt, majd később gerincproblémák miatt felhagyott a játékkal és már akkor is edzőként dolgozott a klubnál. Az egyesület elnöke, Nagy Róbert volt a nevelőedzője, és a korosztályos ifjúsági válogatottban is megfordult. Csizmadi András statisztikusként továbbra is a gárda mellett dolgozik, míg Yannier Cordies Salazar – aki képzettsége szerint testnevelő tanár és személyi edző – nemcsak játékosként tevékenykedik a klubnál, hanem a jövőben erőnléti edzőként is működik mind a férfi, mind a női csapat mellett.

Ami a csapatot illeti: itt folytatja pályafutását a FINO Kaposvártól átigazolt 22 éves Kulcsár Adrián, aki centerposzton lesz bevethető. Rajta kívül egy idegenlégióssal is bővült a keret, az ukrán Alekszij Gyenyin nyitásfogadó ütőként segíti a célok elérését.

– Nagyon vártam, régóta dédelgetett álmom volt, hogy a csapattal dolgozhassak. Két hónappal ezelőtt beszélgettünk erről először Nagy Róbert elnökkel, és mostanra alakult úgy, hogy a felkérésére igent tudtam mondani. Korábban élőben nem láttam a csapatot játszani, de az eredményeiket követtem, illetve tartottam a kapcsolatot azokkal, akik a klubon belül dolgoznak, és régóta a barátaim. Tisztában voltam azzal, hogy milyen fejlemények történtek az utóbbi időben gárdával. Már két csapatmegbeszélésen túl vagyunk, a fiúk alapvetően jól fogadtak. Mire lehetünk képesek? Sok függ attól, hogy a többi csapatnak milyen lesz a kerete. Voltak bőven játékosmozgások, amiről legalábbis tudunk, mi két felkészülési tornán veszünk részt, ez pedig jó felmérő lehet a bajnoki rajt előtt, hiszen megláthatjuk majd, hogy a riválisaink hol is tartanak. Nagy reményeket fűzünk mindkét új igazolásunkhoz, bízom abban, hogy ezzel az állománnyal az első két helyet meg tudjuk célozni és megszerezni – fogalmazott Gelencsér vezetőedző.