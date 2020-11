A női röplabdázók sorozatban két bajnoki mérkőzésen diadalmaskodtak

Három nap alatt két idegenbeli bajnokiját nyerte meg 3:2-re a MÁV Előre-BERICAP a női röplabda NB I. Liga alapszakaszában. Előbb a Gödöllőt, majd a DSZC-Eötvös DSE, Derecske csapata hajtott fejet a döntő játszmában.

Gödöllői RC–MÁV Előre-BERICAP

2:3 (-17, -21, 21, 15, -16)

Budapest, zárt kapuk mögött.

Vezette: Varga A., Horváth M.

Gödöllői RC: Misonova, Ratkai, Ince, Tóth-Bagi, Kökény P., Kovács Eszter. Csere: Maurer, Faragó (liberók), Bajnóczi, Sorompó, Saáry. Vezetőedző: Szalay Attila.

MÁV Előre: Sólyom, Durdanovics, Hackl, Kiss A., Sebestyén, Haase. Csere: Kovács Evelin, Deli-Germann (liberók), Borostyán, Szilágyi, Fáskerti. Vezetőedző: Farkas Mihály.

Csütörtökön az NB I. rang­adóján az eddig veretlenül álló éllovas Gödöllő az ugyancsak a feljutásra aspiráló MÁV Előre­-BERICAP gárdáját fogadta a Tungsram-csarnokban. A házigazdák 0:2-ről, majd az ötödik játszmában 1:7-ről is felálltak, mérkőzéslabdájuk is volt, a végén azonban mégis Farkas Mihály tanítványai örülhettek a győzelemnek.

DSZC-Eötvös DSE Derecske–MÁV Előre-BERICAP

2:3 (-25, 21, 20, -21, -12)

Derecske, zárt kapuk mellett.

Vezette: Suba I., Jámbor T.

DSZC: Vaida, Takács O., Young, Fehér, Tóth K., Máté. Csere: Fehérvári, Papp (liberók), Molnár V. Vezetőedző: Szombathy András.

MÁV Előre: Sebestyén, Sólyom, Hackl, Haase, Kiss A., Fáskerti. Csere: Kovács E., Deli-Germann (liberók), Durdanovic. Vezetőedző: Farkas Mihály.

November elején itthon sima 3:0-val a fehérvári lányok gyűjtötték be a három bajnoki pontot, ezúttal azonban nehezebben tudtak győzni. Az első szettben nyert a Loki, de a harmincegy percen át tartó játékrészben jól játszva huszonöt pontig jutottak a házigazdák. A második játsz­mában az egyenlítés is összejött a kék-sárgáknak, sőt a harmadik szettben fordítani is tudtak. A fehérváriak a negyedik játszmában ismét a szebbik arcukat mutatták, az ötödik felvonásban pedig már a maguk javára billentették a mérleg a nyelvét, 3:2-re győztek a derecskeiek ellen.

– Teljesen más meccs volt a mai, mint a legutóbbi a Derecske ellen. Nagyon szenvedtünk, az Eötvös pedig remekül játszott – értékelte a találkozót Farkas Mihály, a kék-fehérek vezetőedzője.