A nézőket kell becsalogatni

Nehéz időszakra számít a Magyar Jégkorong Szövetség szerdán újraválasztott elnöke, Such György.

Újrázni tudott a szövetséget 2016 óta irányító Such György, aki mint azt többször kiemelte, a sportágon kívülről, az üzleti világból érkezett. Értékelésében és célkitűzéseiben így nem is a sportszakmai, hanem inkább a gazdasági szempontok kerültek előtérbe.

– Hazudnék, hogyha azt mondanám, nem számítottam a győzelemre, de a támogatás mértéke engem is meglepett. A már folyamatban lévő ügyeket kell továbbvinnie az új elnökségnek, amelyek közül az egyik legfontosabb a bajnokság újraindítása lesz. Minden eddiginél nagyobb kihívásokkal kell majd szembenézni, és csak tovább növeli a nehézségeket, hogy például egy földrengéssel ellentétben a vírus esetében nem lehet azonnal felmérni a károkat, nem tudjuk, hogy milyen szektorra milyen hosszú ideig és mekkora hatással lesz. A sportfinanszírozási rendszer már megrendült, hiszen a legtöbb gazdasági szereplő nem tud majd nyereséget termelni, miközben születtek olyan kormányzati döntések, amelyek a meglévő forrásokhoz való hozzájutást is vagy megnehezítik, vagy időben eltolják. A főszponzor Erste Bank részéről elhangzott, hogy a válság őket is súlyosan érintette, aminek mértéke a bajnokság újraindulását komolyan befolyásolhatja. Egy jelentős mértékű megszorításra, nadrágszíj-megszorításra biztosan szükség lesz.

Ahogy a küldöttgyűlésen több szereplő is említette, a legfontosabb teendők egyike a nézők becsalogatása lesz az elkövetkező időszakban.

– A másik probléma a nézők jelenlétének a hiánya. Ez egy sportág esetében annyira alapvető, hogy enélkül – kis túlzással – azt lehet mondani, hogy a játéknak magának alig van értelme. Szemléletváltozásra van szükség a klubok részéről, ami arról szól, hogy nem egyszerűen a néző is számít, hanem ők azok, akiknek a támogatása nélkül nem tudunk majd eredményeket elérni.

A választáson meglehetősen komoly vereséget szenvedő Szuper Levente alig leplezte csalódottságát.

– A legnagyobb tanulság az, hogy a magyar hoki képviselői szerint minden rendben van, jó irányba haladunk, és ezek szerint én és az engem támogatók valamit nagyon fordítva látunk. Sokan kérdezték ezt megelőzően, hogy ha esetleg nem a számomra kedvező eredménnyel zajlana a tisztújítás, mi a B-tervem. Nincs ilyen, hamarosan lesz egy újabb A-terv, aztán meglát­juk, hogy mit hoz az élet.

Id. Kovács Csaba teljes konszenzus mellett a szakmai alelnöki pozíciót foglalhatta el, és az eddig megszokott lendülettel folytatva dolgozhat a magyar jégkorong fejlődéséért.

– A célkitűzéseket alaposan átírta a járvány, de bízom benne, hogy minél többet sikerül megvalósítani – nyilatkozta Kovács, aki Kovács Zoltánt váltotta a pozícióban. – Az a legfontosabb, hogy minél magasabbra tegyük a mércét, majd azt meg is ugorjuk. Válogatottainktól sokat várunk, a hölgyek már megtették a magukét, most a férfiakon a sor, hogy bizonyítsanak. Utánpótlás terén szintén szeretnénk előrelépni, amihez reményeink szerint minden körülmény adott lesz a gazdasági nehézségek ellenére is. A jégkorong abban a szerencsés helyzetben van, hogy az első tétmérkőzésekre csak szeptember elején, közepén kerülne majd sor, addigra reméljük, tisztázódik minden körülmény, és nézők előtt, rendesen elindulhatnak a honi és külföldi bajnokságok, ahol csapataink szerepelnek.