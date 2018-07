A nemzetközi porondon javíthatja a bajnokin döcögő játékát a Vidi

Kísértetiesen hasonlít a Mol Vidi FC és szerdai ellenfele, a PFC Ludogorec formája, a bajnokságban mindketten 4 pontot gyűjtöttek két mérkőzésen, s egymás ellen is 0–0-s döntetlent produkáltak. Most azonban valakinek nyernie kell.

Szerdán este nyolckor újra felcsendül Händel Zadok, a főpap című tételének átirata, s a Bajnokok Ligája himnuszának dallamaira kivonuló csapatok sok kérdésre választ adhatnak a felcsúti Pancho Arénában.

Ki az, aki állva marad a Bajnokok Ligája selejtezősorozatában? A Mol Vidi FC úgy játszott gól nélküli döntetlent a PFC Ludogorec otthonában, hogy a zsinórban hét bajnoki címet szerző, az utóbbi négy idényben európai csoport­körig jutó bolgárok domináltak, de nem voltak felkészülve arra a szervezett védekezésre, amellyel Marko Nikolics csapata rukkolt elő. A fehérváriak 0–0-val hozták le a meccset, s így esélyt teremtettek maguknak a továbbjutásra, ami – valljuk be – nem papírforma. A bolgár bajnok számos dél-amerikai, technikás játékost foglalkoztat, mégsem bírt a Vidivel.

Kilábal-e a gödörből a piros-kék egylet? A Vidi sem bírt a Pakssal az OTP Bank-­liga 2. fordulójában. 1–1-re végzett a Vidi hazai pályán, így két meccs után 4 ponttal áll az NB I tabelláján. A Ludo­gorec sem brillírozott a hét végén, a Beroe otthonában Marcelinho ugyan betalált, de a St. Zagora-i alakulat egalizált, így ők is 1–1-re végeztek.

– Nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy legyen esélyünk a visszavágón. A Paks ellen nem tudtunk dominálni, sokat birtokoltuk ugyan a labdát, de nem volt sok lehetőségünk a gólszerzésre. Nem mozogtunk kellően labda nélkül, nem futottunk be az üres területekre. Ezeken az elemeken is mindenképpen javulnunk kell a közeljövőben – vélekedett a Vidi harcos középpályása, Varga József.

Visszatérnek-e a Vidi ultrái a lelátóra? A névváltozás után bojkottot hirdető, azóta a csapatnak lélekben szorító RBD tagjai nem járnak meccsre. S bizony a hangulat is álomba szenderült a Vidi meccsein, és ezt nem csupán a kilátogató nézők fájlalják, de már Marko Nikolics, a fehérváriak vezetőedzője is hangot adott csalódottságának, hiszen az apátia szerinte a pályán harcoló gárda teljesítményére is rányomja súlyos bélyegét. A piros-kékeknek győzniük kell szerdán, ha tovább akarnak jutni a BL harmadik selejtezőkörébe, s a sikerhez a támogatás is szükséges. A klub szurkolói buszokat indít a visszavágóra, a különjáratok Székesfehérvárról, a Piac téri Munkaügyi Központ parkolójából indulnak augusztus 1-jén 18.30-kor, a gyülekező 18.15-től lesz. A Piros vonal Csákvár, míg a Kék vonal Lovasberény felé közlekedik, s minden útba eső településen megáll, hogy felvegye a drukkereket. A Pancho Arénától a meccs befejezését követően 30 perccel indulnak a buszok vissza Székesfehérvár felé.

Kire lehet készülni a következő körben? Bármi történik, a Vidi még marad a nemzetközi porondon. Győzelmük esetén a fehérváriak a svéd FF Malmö és a román CFR Kolozsvár összecsapás győztesével találkoznak, abban a párharcban a Malmö áll jobban, Kolozsvárott 1–0-ra nyert. Ha azonban a Vidi nem tudja legyűrni szerdán este a Ludogorec alakulatát, akkor az Európa-ligában folytatja, mégpedig a bosnyák Zrinjski és a máltai Valetta összecsapásának győztesével. Az első meccsen 1–1-es döntetlen született Boszniában.

De a jövővel nem kell foglalkozni, csak a jelenre kell koncentrálni. Örök igazság – még ha közhelyként is cseng –, mindig a következő lépés a legfontosabb a sikerhez vezető úton. Most a Vidin a sor, hogy lépjen, s továbblépjen. Mert nem szól rosszul az a bizonyos Händel-mű a Pancho pillérei alatt.