A nehézségek ellenére is megemlékeztek

A harmincesztendős Magyar Rögbiszövetséget köszöntötték a Fehérvár Rugby Club pályáján.

A rögbi magyarországi történetét, illetve közelmúltbeli eseményeit jól ismerők furcsállhatják a szövetség korát, hiszen 2019-ben nagyszabású rendezvények, valamint infrastrukturális fejlesztések mellett ünnepelték a magyar rögbi 90. évfordulóját. Ez az adat viszont nem mond ellent a 30 esztendős szövetségnek, hiszen azt – a szocializmus során egyesülési törvény hiányában – csak 1990. március 15-én alapították meg, Érden. A megalakuláskor így nézett ki a vezetőség:

Elnök: Hardy László.

Alelnök: Körmöci Béla.

Főtitkár: Erdélyi Sándor.

Elnökségi tagok: Horváth László, Gacsal József, Kostyál Gábor, dr. Mécs László.

Ezért is rendezi meg a fehérvári egyesület minden év március idusán a Március 15-e Kupát, amelyre bár idén rekord­számú nevezés érkezett – 34 utánpótlás csapat 285 játékosa jelzett vissza pozitívan –, a koronavírusra való tekintettel ezt az eseményt is törölték a versenynaptárból.

– A jelenleg rögbiző játékosainknak körülbelül a 95 százaléka ezen a tornán mutatkozott be először, így komoly érvágás ez a klubnak – nyilatkozta Gyolcsos Ferenc, az utánpótlás vezetőedzője. – Szintén kellemetlen volt, hogy az utolsó pillanatban, amikor már minden előkészületi munkát elvégeztük, kellett lefújnunk az eseményt, de természetesen ez volt az egyetlen felelős döntés, amit az elnökség hozhatott. Az ország első kadettcsapatával 1991-ben Érden sikerült még megnyerni a kupát, egy nagyon látványosan, nagyon ügyesen játszó kerettel. 1992 óta pedig már mi, a Fehérvár Rugby Club szervezzük ezt a versenyt, ez idáig megszakítás nélkül.

Ami az MRSZ megala­kulásáról való megemlékezést illeti, fehérvári gyökerekkel is rendelkezik a hazai szö­vetség.

– Jakab Tamás és Botos István mellett jómagam is részt vettem a szövetség alapításán, valamint a fehérvári rögbiegyesület, akkori nevén Fehérvár Áruház SE is szerepel az alapító nyilatkozaton. Botos István kapcsán szerettük volna, hogy – a rögbi sikeréért oly sokat dolgozó vezetőként – bekerüljön az elnökségbe, ám ez végül nem így történt.

A vírusfertőzés veszélyei­ből kifolyólag az egyesület a továbbiakban is szünetelteti az edzéseket, így otthon, egyéni munkarend alapján kell készülniük a sportolóiknak. Több külföldi verseny, illetve edzőtábor is megsínylette a járványt, miután egy klagenfurti, valamint egy brnói tornát is lemondtak.