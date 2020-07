A nehézségek dacára bizakodó a hangulat

A pandémia miatt félbeszakadt bajnokságban a megyei II. osztályú Pusztavámi TC gárdája a 6. helyen zárt az Északi csoportban. A nyár folyamán azonban fél csapatra való játékosa gondolta úgy, hogy máshol próbál szerencsét. Járóka Rudolf vezetőedző ennek dacára bizakodó az új idény előtt.

Kétségtelen, hogy a piros-feketék eléggé viharos időszakon vannak túl. A vírusválság előtt jól alakultak az eredményeik, igaz, több „idegenlégiós” is tagja volt a csapatnak. A gárda a felkészülés jegyében néhány nappal ezelőtt pályára lépett és magabiztos játékkal 6-3-ra legyőzte a Komárom-Esztergom megyei II. osztályban játszó Ászár KSE együttesét, köszönhetően Katóka Richárd ellenállhatatlan játékának. A helyiek gólzsákja háromszor talált be, ezenkívül pedig számtalan lehetősége volt. És itt mindjárt pontot kell tennünk, ugyanis Katóka már nem sokáig erősíti a pusztavámiakat, hiszen továbbáll Kecskédre, megyei I. osztályba. Akárcsak a korábbi rutinos játékosok, akik közül Kertai Zsolt visszavonult, Kocsis Dominik, Klauz Máté, valamint Oláh Dániel és Bernáth Bence is eligazolt, abbahagyta.

– Úgy tudjuk orvosolni a problémát, hogy a távozó játékosok helyére régi labdarúgóinkat, akik két-három éve elmentek, próbáljuk hazacsábítani, így Zóka Richárd, Zséfár Sándor, és Katóka Milán is beállt a sorba a hívó szavamra. Ők menthetik meg a gárdát, mivel ugyan sok tehetséges játékosunk került fel az ifjúsági csapatból, de elkél az említett labdarúgók tapasztalata. Kiss Viktor kollégám nevelései beértek, mostanra nőtt fel az a generáció a fiatalok közül, akiket be lehet építeni a felnőttek közé. – mondta Járóka Rudolf.

Persze ehhez az is kell, hogy ez az állomány rendszeresen látogassa az edzéseket, mert csak így tudnak gyökeret verni. Minden tekintetben nagy lehetőség áll előttük, csupán élniük kell ezzel. Igaz, nem lesz könnyű, hiszen nagy lesz a felelősség a vállukon, amelyet rájuk is kell tenni. Amennyiben ezzel a pszichikai nyomással megbirkóznak, hosszú távra megoldódhat a pusztavámi csapat játékosgondja. Emellett ott vannak a „harmincasok”, akik amúgy is húzzák a csapat szekerét, de nekik feltétlenül jó példát kell mutatniuk a pályán. Ebben főként Rozembaum Artúr lehet nagy segítségére a vezetőedzőnek, aki még 42 évesen is kiemelkedik közülük.

– Szeretnénk kinevelni egy olyan garnitúrát, mint amilyen 2015-ben megnyerte a megyei II. osztályú bajnokságot. Annak közel a száz százalékát pusztavámi gyerekek alkották. A fiatalok lelkesek, lehet rájuk számítani és várják már a Fe­jér Megyei Kupa mérkőzését a Magyaralmással, és bízunk abban, hogy egy jó kezdéssel tudunk fokozatosan jó eredményeket elérni, az első tízbe várnám most a társaságot. – tette hozzá a szakember.