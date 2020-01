A negyedik negyedre összeállt a védekezés

Fontos győzelmet aratott Szegeden az Alba férfikosárcsapata, a kék-fehérek 88-80-ra nyertek.

Ismét Pethő Ákos dirigálta a fehérváriakat, ugyanis az új szakvezető, Arie Shivek héber nyelvű diplomájának honosítása elkészült, de a honi szövetség még nem adta ki az engedélyt, hogy az izraeli tréner meccseljen. A szakvezető ezúttal is ott ült a kispadon, végig konzultált Pethő Ákossal, ám az egy héttel korábbi, PVSK elleni derbihez hasonlóan most is a fiatal edző irányított. Érthetően elégedetten értékelte a találkozót.

– Nagyon örülök a győzelemnek, fontos mérkőzésen sikerült diadalmaskodnunk. A múlt heti kecskeméti sikere után egyértelműen felszálló ágba kerülő Szeged ellen egész héten keményen, minden részletre kiterjedően készültünk. Csapatunk végig nagy energiát fektetett a mérkőzésbe, bár követtünk el hibákat – gyakorlatilag magunknak tettük nehézzé az összecsapást, előbb lerendezhettük volna a nyitott kérdéseket –, döntőnek bizonyult, hogy a hajrá kiélezett pillanataiban jó döntéseket hoztunk. Jól kezdtünk, aztán elkövettünk hibákat, a szegediek ezzel maradtak meccsben.

A harmadik negyedben eladtunk labdákat, a hazaiak leindítottak bennünket, több mint 10 pontos előnyt szereztek, innen kellett visszakapaszkodnunk. A záró tíz percben extrán védekeztünk, ebben a negyedben 12 ponton tartottuk a hazaiakat. Támadásban pedig jó döntéseket hoztunk, jók voltak a dobáskiválasztások, a lepattanókat eredményesek szedtük, egységesek voltunk, ez hozta a győzelmet. Valamint az, hogy McDuffie, Markovic és Cupkovic ponterős volt, Ljubicic jól kiszolgálta őket, védekezésben pedig mindenki odatette magát – nyilatkozta Pethő Ákos.

A hazai tréner, Srecko Sekulovic szerint tanítványait nem érheti szemrehányás.

– Dicséret illeti játékosaimat, mert végig egyenrangú ellenfelei voltak az erős Albának. Az utolsó percek néhány rossz döntése miatt veszítettük el a mérkőzést.