A negyeddöntő második felvonását is magabiztosan nyerte az Alba

Szombaton, Debrecenben magabiztosan nyert az Alba, kedden a koronázóvárosban találkoztak a felek a negyeddöntőben. Megint jobb volt a Fehérvár, ezúttal 114-105-re győztek.

Tóth Ádám zsákolása nyitotta a DEAC-Alba kosaras párharc második felvonását, Ahmad gyorsan válaszolt, Moody pedig hármassal jelentkezett. Lukács sarokból eleresztett hármasa nem ment be, azonban Drenovac a dudaszó előtti pillanatban beköszönt távolról, 2-8. Domináltak a látogatók, Ahmad nem dobta be büntetőit, ami korábban nem volt jellemző rá, a Hajdúságban a mezőny egyik legjobbja volt, komoly érdemeket szerzett a 96-81-es sikerben, ám ezúttal az elején nem lelte a ritmust. A múlt hétvégén a Fehérvár vett villámrajtot és lépett el gyorsan, ezúttal a keletiek voltak magabiztosak a kezdés után, Vojvoda távoli dobása nem ment be, büntetőből javított, a túloldalon Drenovac volt elemében. Aztán Ron Curry megszerezte első pontjait, Hearst hármasa nyomán három pontra zárkóztak a vendéglátók. Jöhettek volna még közelebb is, azonban a következő akciónál eladták a labdát, ismét megléptek öt ponttal a vendégek, Hearst újabb hármasa jól jött, sőt, Gillon ziccere után már egyenlő volt az állás, 15-15. Vojvoda ziccere nyomán már a hazaiak voltak előnyben, időt is kért a látogatók mestere, Kovács Adrián, az első negyed vége előtt két perccel. Felváltva születtek pontok, aztán a fehérváriak megléptek, hazai oldalon leginkább Hearst remekelt, aztán csatlakozott mellé Gillon is, tíz perc után 24-17 állt a táblán.

Gillon mesteri passzát Ahmad váltotta gólra, a bónusz büntetőt sem rontotta el, a túloldalon Guyton dobott mintaszerű hármast, ezt tette az ellenakciónál Hearst is, tíz ponttal vezettek a magabiztos házigazdák, 30-20. Hearst elképesztőt nyújtott, amit elengedett kintről, a hálóba hullt, nem számított, a pálya melyik pontjáról hajítja rá a labdát. Még az is belefért, hogy Vojvoda nem kapta el a fonalat, 38-24-es hazai vezetésnél a vendégek trénere időt kért. Vojvoda lendületbe jött, Somogyi elsőre rontott, második hármasa azonban a gyűrűben landolt, de így sem tudtak tízen belülre kerülni a debreceniek. Sőt, Gillon pontjaival már 16 pont lett a differencia, Moore büntetőivel és Tóth ziccerével araszolt előre a DEAC, a hazaiak trénere, Forray Gábor időt kért, 49-37-nél. A meccs embere, Hearst megmutatta, középtávolról is képes kosarat dobni, Ahmadot a múltkor is magabiztos Csorvási váltotta centerben. Dirigált az Alba, az is belefért, hogy néhány akciót elnagyoljanak, félidőben 55-40 virított az eredményjelzőn.

A fordulás utáni első pontokat a vendégek szerezték, Moore trojkája és Drenovac duplája nyomán, tízre jöttek, azonban Hearst és Vojvoda kosara nyomán visszaállt a korábbi rend, a 15 pontos differencia. Mi több, Curry távoli kosara nyomán 68-51-re módosult az állás, Kovács Adrián a zsűriasztalhoz lépett és jelezte, mondana néhány szót tanítványainak, 35 játékperc elteltével. A vendégeknél Stefan Moody ügyeskedett, ami ahhoz volt elég, hogy ne lépjenek el még jobban a vendéglátók. Csorvási hármast engedett el, nem ment be, miként a találkozó ezen szakaszában Drenovac labdái sem jutottak a hálóba. Nem tudott közelíteni a DEAC, ahogy az első meccsen, ezúttal is magabiztosak voltak a fehérváriak. Ahmad távolról nem hibázott, aztán közelről sem, fél óra után 77-63-ra vezettek az albások. Még inkább elhúztak, Polyák hirtelenjében szerzett öt pontjával araszolt előre a DEAC, Forray időt kért. Drenovac jeleskedett, tízre zárkózott a vendég, Vojvoda hármasa, majd kétpontosa hűtötte a kedélyeket. Amikor néha hibázott, Csorvási mindig javított, harcolt a hajdúsági brigád, azonban közel jönni nem tudott. Minden kosarat kitörő örömmel fogadott a hazai stáb és az összes játékos, a fehérváriak egy győzelemre kerültek az elődöntőtől.

JEGYZŐKÖNYV

Alba Fehérvár-DEAC 114-105 (24-17, 31-23, 22-23, 37-42)

Rájátszás, negyeddöntő, 2. mérkőzés, Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, zártkapus,

vezette: Benczur T., dr. Mészáros B., Györfy R.

Alba Fehérvár: Vojvoda 22/9, Curry 12/6, Lukács -, Davis 11/3, Ahmad 14/3, csere: Gillon 10, Hearst 34/18, Markovic -, Csorvási 11. Vezetőedző: Forray Gábor

DEAC: Moody 22/6, Guyton 3/3, Drenovac 22/6, Hines 13, Tóth 14, csere: Moore 15/9, Polyák 7/3, Somogyi 5/3, Molnár 4. Vezetőedző: Kovács Adrián