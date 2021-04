A negyeddöntő harmadik meccsén jobb volt a DEAC

A negyeddöntő első két meccsét magabiztosan nyerte az Alba kosárcsapata, a felek pénteken ismét összecsaptak a cívisvárosban. A DEAC könnyedén nyert, 97-82-re.

Előbb múlt szombaton a Hajdúságban 96-81-re, aztán kedden a Gáz utcában 114-105-re nyert a Fehérvár, utóbbi eredmény elsőre szorosnak tűnhet, a meccs nem volt az, végig vezettek a hazaiak, a keletiek a zárás előtt beszórtak pár triplát, ezzel kozmetikáztak az eredményen. A pénteki kirándulás előtt egyértelmű volt, ha az albások ismét nyernek, lerendezik a párharcot, készülhetnek az elődöntőre, ami a szezon megkezdésekor a klub vezérkarának egyértelmű elvárása volt. Forray Gábor szakvezető is azért vállalta a feladatot és távozott fél évtized után Kecskemétről – ahol minden szezonban üzembiztosan hozta a rájátszást, de messzebb nem jutott -, hogy végre éremért harcolhasson a Gáz utcában, ahol a fél életét töltötte.

A fehérváriak reggel 8 előtt indultak az ország másik szegletébe, délben érkeztek az Oláh Gábor utcába, az ebéd után csendes pihenő következett a sportcsarnokkal egybeépített hotelben, majd a kezdés másfél órával a folyosón átsétáltak az esti derbi helyszínére. Nem tartott a csapattal az amerikai bedobó, Ron Curry, a gyomrát fájlalta az elmúlt napokban. Ott volt viszont Lukács Norbert, aki korábban szintén betegeskedett, de a közelmúltban már az együttes rendelkezésére állt. Mivel a fehérváriak 2-0-ra vezettek a három győzelemig tartó párharcban, érthetően optimistán készültek az ütközetre. Hearst triplája kijött, azonban a labda Csorvásit találta a gyűrű alatt, aki nem is hibázott, miként a túloldalon Tóth Ádám sem. Tóth újra beköszönt, Hearst is, Vojvoda hármasával pedig már a Fehérvár vált előnyben, a hazaiak trénere, Kovács Adrián időt is kért, 4-7. Közelítettek a hazaiak, aztán Davis révén távolodott a Fehérvár, Moody jóvoltából egalizált, Drenovac és Hines látványos kosarával pedig meglépett a DEAC, Forray időt kért, 16-12. Forray gyakran cserélt, igyekezett meglelni a megfelelő szerkezetet, jobbak voltak a debreceniek, tíz perc után 24-18-ra vezettek. Közelített a Fehérvár, de a korábbi meccsekkel ellentétben a távoli dobások nem mentek be, őrizte 2-4 pontos előnyét a vendéglátó, sőt, Tóth és Guyton révén megugrottak, Forray időt kért, 38-29-nél. A fehérváriak nem lelték az ütemet, minden kimaradt, a büntetőket sem dobták be, félidőben 49-36-ra vezetett a vendéglátó.

Csorvási ziccerével indult a második félidő, Hearst is betalált a sarokból, Guyton egyéni akciója hozott nyugalmat hazai oldalon. Nem tudott tízen belülre kerülni a vendég, Hines jól szedte a lepattanókat, majd be is fejezte az akciókat, sőt, labdát is csent a félpályán, a hazaiak kétperces, 9-0-s rohama nyomán, közel húsz pontra hízott a különbség, Forray Gábor időt kért, 58-40-es állásnál. Aztán Csorvási végre betalált, ezt tette a túloldalon a tavaly még Fehérváron pattogtató Molnár Márton is. A korábbi meccseken remeklő Davis ezúttal nem tudott hozzátenni, Gillon dobált, de kevés sikerrel, aztán Gillon két középtávoli labdáját végre a hálóba küldte, ami ahhoz volt elég, hogy ne lépje át a húszpontos határt a DEAC. Omenaka zsákolt nagyot, Markovic is beköszönt, a hazai tréner időt kért, 67-53. Vojvodának ezúttal nem ment, Markovic próbálta meccsben tartani az Albát, három negyed után 81-59 állt a táblán. Felváltva estek kosarak, a vendégeknél Gillon belelendült, de ezúttal nem volt esély az Alba győzelmére, a végén a fehérvári fiatalok voltak a parketten, 97-82-re győzött a házigazda. Folytatás hétfőn, a Gáz utcában.