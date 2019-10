A négy hete veretlen Sárbogárd várja a Gárdony elleni veszteseket

A 11. fordulóra készülődnek a csapatok a Fejér megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak trénereit, vezetőit kértük egy kis esélylatolgatásra.

2019. október 26., szombat, 13.30

Sárbogárd SE (5.)–Móri SE (2.)

Pajor László a Sárbogárd SE szakmai igazgatója: – Örülök annak, hogy a bodajki meccset jól lehoztuk, nehéz összecsapás volt. Nem valószínű, hogy sokan fognak ott nyerni 4-0-ra. Lehet, hogy furcsán hangzik, de számunkra ez a kilencven perc egy kicsivel fontosabb volt olyan szempontból, hogy vagy lefelé, vagy felfelé fogunk menni a tabellán. Nagyon jó alapot adhat arra, hogy még nagyobb önbizalommal várjuk a Mórt. Hazai pályán nekünk nem lehet más célunk, mint hogy itthon tartsuk mindhárom pontot. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez rettentően nehéz lesz, és bízom abban, hogy ki tudjuk használni azt, hogy a Mór kicsit talán nehezebb lelkiállapotban érkezik hozzánk a hazai rangadón elszenvedett vereség után. Ha ugyanolyan elszántsággal és fegyelemmel játszunk, mint Bodajkon, akkor lesz esélyünk a pont, vagy pontok megszerzésére.

Sárosd Kronos Sport (6.) – Martonvásár SK (8.)

Arany Tibor a Sárosd Kronos Sport megbízott edzője: – Amennyiben azt a játékot tudjuk nyújtani szombaton, amelyet mutattunk Tordason, akkor jó eredményt tudunk elérni. Otthon nagyon fontos lenne ez, mert utána két olyan forduló következik, amelyek ha a papírformát tekintjük, akár nyerhetőek is lehetnek. A Martonvásár ellen megfelelően kell játszanunk a támadó harmadban, akkor fel lehet törni a meglehetősen stabil védelmüket. Ez jellemző rájuk évek óta, nehéz ellenük, mert elég agresszíven is tudnak játszani.

2019. október 20., vasárnap, 13.30

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.)–Flavus Velence (3.)

Balogh Zsolt a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: – Keményen készültünk a Mór elleni rangadóra egész héten, meg szerettük volna mutatni, hogy mit is tudunk. Mindenki a maximumot nyújtotta, és megérdemelt győzelmet arattunk. A mérkőzés képe alapján egy kicsit hízelgő is volt az eredmény a hazaiak számára. Természetesen örültünk, de azzal is tisztában vagyunk, hogy ezzel nincs vége a bajnokságnak, megnyertünk egy csatát, de a háború még nagyon sokáig tart. Tudjuk azt, hogy lélektanilag ez a győzelem előnyt jelenthet, de már a Velence ellen készülünk. Amennyiben mi bajnokok szeretnénk lenni, akkor a hazai mérkőzéseinket meg kell nyernünk. Nem lesz könnyű mérkőzést, mint ismeretes a Magyar Kupából kiejtettek bennünket, nem törlesztésképpen, hanem a céljaink elérése miatt nekünk ezt a három pontot otthon kell tartanunk.

Főnix FC-Baracska (4.)–Tordas FÉSZ ZRT (7.)

Pavlik József a Főnix FC-Baracska vezetőedzője: – Mint már korábban is olyan sokszor elmondtam, lépésről lépésre haladunk. Nekünk minden mérkőzést úgy kell tekintenünk, hogy egy újabb fejezetet jelent számunkra a tanulási folyamatban, így a Tordas elleni találkozó is ezek közé tartozik. A Tordast ismerem, tudom azt, hogy az utolsó két mérkőzésüket elvesztették, és nagy valószínűséggel kettőzött erővel próbálnak bennünket legyőzni. Mi azonban szeretnénk folytatni a jó sorozatunkat, bízom abban, hogy ez sikerül. Rengeteg fiatalnak adunk lehetőséget 2000-es, 2001-es, és 2002-es gyerekek alkotják a csapat egy részét. Szerencsére elég nagy a merítési lehetőségünk, és meg is próbálnak élni ezzel a bizalommal a fiatalok. Rájöttek arra, hogy az ő érdekeiket szolgálja minden mérkőzés. Most is be fog mutatkozni új játékos ezen a találkozón is. Az egész szezon sajnos úgy telik el, hogy rengeteg betegünk, sérültünk van. Bognár Imre, és Jámbor Olivér azok, akikre huzamosabb ideje nem számíthatok, de most beállt a sorba Martin Dávid is, Csiba Zoltán bokaszalag szakadása után már kezd rendbejönni, de most éppen belázasodott. Hanzli Péternek húzódása van, míg Erdei Milánnak fáj a háta, úgyhogy van gondunk bőven.

Ikarus-Maroshegy (13.)–Enying (14.)

Borsányi István az Ikarus-Maroshegy edzője: – Kezdi megérteni a csapat, hogy fegyelmezettség, és bizonyos taktikai érettség nélkül nincs győzelem. Amennyiben nem hozza a csapat ezt az alapot bárkitől ki lehet kapni, de ugyanígy bárkit meg is lehet verni. Annak ellenére, hogy vasárnap 1-1-et játszottunk Martonvásáron, otthagytunk két pontot. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a végén ők is nyerhettek volna, így teljesen igazságos döntetlen született. Ezt a hektikus teljesítményt kellene megszüntetni, mert képesek vagyunk 5-0-ra nyerni, de arra is, hogy kikapjunk 2-1-re. Ezen kell változtatni, ezt kellene megszüntetni. A kiszámíthatatlanság bizonytalanná teszi a csapatot, a kvalitások alapján előrébb kellene, hogy tartsunk. Még nem érzem azt, hogy magabiztosak lennénk, van is bennem egy kis drukk az Enying elleni találkozó előtt, de nagyon remélem, hogy legyőzzük őket. Nincsenek sérültjeink, mindenki rendelkezésemre áll, a legjobb csapatot fogom tudni a pályára küldeni.

Kisláng-Telmex SE (9.)–Bodajk SE (12.)

Rehák Viktor a Kisláng-Telmex SE vezetőedzője: – Azt azért túlzásnak tartanám, hogy mi lennénk a mérkőzés favoritjai, de kétségtelen, hogy megint egy olyan mérkőzés következik, amely nyerhető, és lehet keresnivalónk. Az elmúlt két meccs alapján összeszedettebb teljesítményt nyújtottunk, ez főleg az Enying elleni találkozó második félidejében mutatott játékon látszott. Nem szeretném túlértékelni ezt a győzelmet, mert képesek vagyunk bármire. Annyi problémánk van, hogy le kell egyszerűsíteni a játékunkat, mindig keressük a megoldásokat, és ez bizonyos csapatok ellen nem fér bele. Bízom abban, hogy ezt így tudjuk folytatni, s akkor lehet komoly esélyünk a hasonló kvalitású csapatok ellen. A Bodajkkal, mióta én Kislángon vagyok még nem játszottunk, igazán nem ismerem őket. Vannak jobb eredményeik, szorosabb vereségekkel, győzelmekkel, valamint hasonló eredményekkel rendelkeznek, mint mi.

Ercsi Kinizsi SE (10.)–Lajoskomárom (11.)

Lieber Károly az Ercsi Kinizsi SE vezetőedzője: – Az utóbbi hetekről nem sok jót tudok elmondani, de bízunk abban, hogy hazai pályán nyerünk. Ezer sebből vérzünk, valahogy ki kell lábalnunk ebből a gödörből, és el kell indulni felfelé. Edzünk, dolgozunk bár az edzéslátogatottság egy kicsit ritkul, főleg a sok ünnep miatt. Annyit ígérhetek, hogy mindent bele fogunk adni vasárnap. Meg kell azonban jegyeznem, hogy nem játszottunk rosszul Velencén sem, csak lelkileg igen rossz állapotban van a csapat, hitét vesztette a társaság. Kétségtelen, hogy jó, masszív és szervezett csapat a Lajoskomárom, mindenkinek megnehezíti a dolgát a miénket is biztos, hogy meg fogja. Elsősorban mentális gondjaink vannak, nem hisszük el azt, hogy nyerni tudunk, ezen kell túllépni. A nagyon súlyos sérülteket kivéve mindenki hadra fogható lesz.