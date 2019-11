A nagy akarásnak nyögés a vége

Egészen Olaszország észak-keleti részéig utazott pontokért a Hydro Fehérvár AV 19 csapata a jégkorong EBEL Liga pénteki játéknapján – ám most sem jártak sikerrel.

Sok jót nem remélhetett Hannu Järvenpää csapata, hiszen a Bolzano bajnoki álmokat dédelgethet ebben az idényben is, míg a hazaiak az alsó háznak is az alsó felében, egészen pontosan a 9. helyen állnak jelen pillanatban – igaz, jó formában ékeztek Tirolba.

Ennek megfelelően energikusan is kezdtek a fehérváriak – Irving bravúrjaira volt szükség, hogy ne kerüljön hátrányba a Bolzano, jól járatta a pakkot a Hydro a dél-tiroli kapu előtt. Jonathan Harty állt ki a 6. percben akasztás miatt, ám ezt a fórt még nem tudták kihasználni a hazaiak, akik szépen átvették az irányítást. Frigo már egészen közel járt a gólszerzéshez, de Kornakker a helyén volt. Harty után Lehtonen sem tartotta be a szabályokat, s ezt a létszámfölényt már gólra váltották az olaszok: Sebastien Sylvestre lövése Kornakker lábai között talált utat a kapuba, 1–0.

Hannu Järvenpää vezetőedző kapust cserélt a második etapban, így a továbbiakban Mike Ouzas állt csapat kapujában, ám nem hozta meg a kívánt javulást: a 24. percben a kitett korongja Marco Insam elé pattant, ő pedig nem is hibázott közelről, 2–0.

Egy perccel később újra rezzent a vendégek hálója – egy távoli löket perdült fel

Ouzas mellvédőjéről, s a kipattanót Domenico Alberga kotorta be a fehérvári kapuba, 3–0.

Campbell akasztása miatt újra megfogyatkoztak, s védekezésre kényszerültek a fehérváriak, ám helyén volt a védelem. Gyorsan fordult a helyzet, s mi is kihasználtuk azt, amit az olaszok az előbb nem: egy mutatós Kóger–Yogan–Kuralt összjáték után utóbbi helyezett az üres kapuba, 3–1.

A játékrész végét megnyomta a magyar csapat, a hátrányt azonban nem sikerült csökkenteni a záró harmadra.

Az utolsó 20 percben nyomás alá helyezte a hazaikat a Fehérvár: a 48. percben Mihály tette Mikko Lehtonen elé a korongot, aki Irving mellett a kapuba helyezett, 3–2.

Hiába kaptak azonban vérszemet a vendégek, a pontosság a továbbiakban alább hagyott. 7 perccel a vége előtt Erdélynek kellett kiülnie, ezt a fórt pedig villámgyorsan gólra is váltotta a dél-tiroli együttes, Sebastien Sylvestre bombázott a hálóba, 4–2.

Az utolsó percekben hat a négy ellen támadtak a fehérváriak, ám Sebastien Sylvestre üres kapus góljával, mesterhármast szerezve zárta le a mérkőzést, 5–2.