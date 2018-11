A munka gyümölcse

Willi Orbán és Szalai Ádám góljainak köszönhetően magabiztos győzelmet aratott nemzeti együttesünk Észtország felett a labdarúgó Nemzetek Ligája C divíziójában.

„A kis Kovács is jól játszott!” – közölte barátjával sztoikus nyugalommal a székesfehérvári vasútállomáson biztonsági szolgálatot teljesítő férfi , majd egy cigarettára is rágyújtott. Tény, a Vidi fazonszabásza, Kiskokó szinte minden támadásban benne volt szerdán este az észtek elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Az eltiltását töltő Marco Rossi szövetségi kapitányt egy másik olasz, Cosimo Inguscio helyettesítette a kettő nullára megnyert találkozón, aki Kovács István mellett Pátkai Máténak is bizalmat szavazott a kezdőben a továbbjutást illetően sorsdöntőnek már nem nevezhető összecsapáson.

Vinícius Paulo és Kovácsik Ádám – ugyancsak a piros-kékektől – a kispadról figyelhette, ahogy a beteg Gulácsi Péter helyébe lépő Dibusz Dénes földöntúli bravúrral hárította Vihmann fejesét az ötödik percben, megakadályozva ezzel a balti állam vezetését. A FIFA legutóbbi világranglistáján a 98. pozícióban tanyázó vendégek viszont nem jártak hasonló sikerrel, mivel néhány minutummal később Kalmár Zsolt szögletére a magyar édesapától és lengyel édesanyától származó Willi Orbán (vagy Orbán Vili – ahogy a szurkolók hívják) érkezett remek ütemben, és bólintott a kapu bal oldalába. Az előny tudatában sem bízták el magukat a mieink, hátul a Kádár–Orbán tengely az előzőekhez képest fényévekkel jobban működött, míg elöl a csapatkapitányi karszalagot viselő Szalai Ádám és Nagy Dominik letámadásai okoztak fejtörést a látogatóknak. A 69. percben Nagy Ádám erőszakosságának köszönhetően Szalai került kihagyhatatlan ziccerbe – igaz, a felpörgő labda akár okozhatott volna gondot a Hoffenheim csatárának –, és öt méterről gyönyörűen fejelte át a játékszert a kapujából kirongyoló Aksalu felett. Labdarúgóink ezzel a diadallal valamelyest kiköszörülték az Észtországban esett csorbát, ennek ellenére a tallinni három-hármas döntetlennel a nemzeti együttes búcsút inthetett a továbbjutásnak a Nemzetek Ligája C divíziójából.

A kvartett másik meccsén Görögország egy öngóllal volt jobb a már biztos csoportelső Finnországnál, így vasárnap 20.45-kor a magyaroknak mindenképp győzni kell, hogy megtartsák minimális esélyüket a négyes második helyére.

Cosimo Inguscio megbízott edző elégedett volt a látottakkal, a talján mester szerint leginkább az első félidőben futballoztunk jól. Kiemelte annak fontosságát, hogy nem kaptunk gólt, ami többek között Dibusznak is köszönhető. A játékosok nem vállaltak felesleges kockázatot, a finnek ellen is hasonló felfogást és teljesítményt vár fiaitól.

A második játékrészben egy ártatlan szituációban Pátkai feleslegesen kapott sárga lapot, így vasárnap a fehérváriak középpályására nem számíthat majd a kapitány.

– Sajnos a finnek ellen nem léphetek pályára az eltiltásom miatt, így könnyen lehet, hogy hamarosan visszatérek a Vidihez. A harmadik percben volt egy megingás, ezen kívül helyzete sem volt az észt válogatottnak. Az egész mérkőzést kontrolláltuk, szinte végig az történt, amit mi szerettünk volna. Agresszíven letámadtunk, nem hagytuk őket levegőhöz jutni, úgy gondolom, megérdemelten nyertünk.