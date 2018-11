A most Fehérváron versenyző Bordás, és a már eligazolt úszók is nyertek

A Hullám 91 jelenlegi versenyzője Bordás Beatrix megvédte címét a rövidpályás országos bajnokságon, de a klub korábbi úszói is aranyérmet szereztek.

Mint ahogy egy nemzet jövőjét, a városokét is azok múltja, történelme, és a jelen hőstettei határozzák meg. Székesfehérvár, az ősi koronázóváros nem csupán a magyar államiság meghatározó bástyája volt, de manapság is kitűnik az ország városai közül. Mégpedig sportjával. Nincs még egy olyan település a Kárpát-medencében, mely ilyen gazdag sportélettel bírna, ahol ennyi csapat, vagy egyéni versenyző szerepel a honi élvonalban, vagy ér el sikereket a nemzetközi porondon. Labdarúgás, jégkorong, kosárlabda, kézilabda, vízilabda, röplabda, atlétika, öttusa… a fehérváriak meghatározói e sportágaknak, no és az úszásnak is. Két egyesület működik Fehérváron, hol több, hol kevesebb felnőtt versenyzőt foglalkoztatva. A Delfin főként utánpótáskorú versenyzőkkel szerepel a Százhalombattán zajló rövid pályás országos bajnokságon, míg a Hullám 91 Bordás Beatrix személyében éremesélyes úszóval vonult fel. A két évvel ezelőtt még Dunaújvárosban élő Bordás Beatrix nem is okozott csalódást, az 50 méteres pillangó úszásban megvédte bajnoki címét, 26,17 másodperces idővel lett aranyérmes.

– Számítottam arra, hogy nyerni tudok, bár az idő lehetne jobb. Ez nagyjából annyi, amennyit tavaly jöttem Koppenhágában, bár szerintem nagyjából két tizedet elhagytam a fordulónál – értékelt a sprinter, aki Sárdi Ákossal végez eredményes munkát a Csitáry G. Emil Uszodában.

A fehérvári medencékben, ráadásul éppen a Hullám 91 színeiben hasították a vizet korábban azok a feltörekvő úszóhölgyek is, akik szintén fényes medálokat zsebeltek be a rövid pályás ob-n. A már másfél éve Győrben sportoló Sebestyén Dalma érmei nagy részét a váltószámokban gyűjtötte Százhalombattán, azonban a 200 vegyesen harmadik lett, 100 vegyesen ezüstérmet szerzett, és 100 mellen is másodikként csapott a falra.

Az ob harmadik napján a 200 méteres mellúszásban bronzérmet szerzett, s éppen korábbi fehérvári csapattársa, most Kaposváron sportoló Halmai Petra szállította a hatalmas meglepetést azzal, hogy nyerte a számot. A szombati zárónapon pedig tovább gyűjtögethetik medáljaikat a koronázóváros „exei” és most is Székesfehérváron aktív sikerkovácsai.